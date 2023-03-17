缺蛋害的？菜販嘆「1蔬菜」慘滯銷

▲近日國內鬧蛋荒，甚至傳出有不肖業者囤貨哄抬蛋價。（示意圖／記者李毓康攝）



記者隋昊志／綜合報導

近期國內缺蛋問題嚴重，蛋價不斷飆漲，蛋荒也成為近期民眾討論度最高的話題，不過買不到蛋卻意外讓番茄變成滯銷品？有網友在臉書社團發文表示，因為缺蛋嚴重，很多菜色做不出來，也讓自家蔬果店的番茄滯銷，PO文一出也引起不少討論。

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▲有自稱菜販的女網友表示，因近日缺蛋，導致蕃茄炒蛋等菜色做不出來，意外讓自家蔬果店番茄滯銷。（示意圖／記者董美琪攝）



一名女網友在臉書社團《爆廢公社二館》PO文，表示最近缺蛋缺的這麼嚴重，因此有很多菜色做不出來，像是番茄炒蛋、菜脯蛋，這也讓自家蔬果店番茄滯銷，連菜脯賣完後都不敢再進貨，就怕賣不出去，也感嘆「相信有不少農產品加減有些牽連到，這不僅僅是缺蛋的問題，連農民也是慘啊」。

貼文一出立刻引起不少網友討論，有主婦表示，「以前常常煮番茄炒蛋的我家，一家有半年沒煮過這道菜了」、「最近少吃了，等穩定些，價格漲的太誇張，雖然我愛吃」，也有不少人推薦番茄料理做法，「番茄炒豆腐也蠻不錯的唷」、「番茄炒白花菜、炒豆腐、炒生豆包都很好吃啊」、「番茄也可以用在漢堡裡，番茄還可以用沙拉，番茄還可以用蔬菜湯」、「可以不加蛋，番茄、菜脯不加蛋，也是一道菜」、「番茄可以做茄汁再來煮義大利肉醬麵啊」。

不過原PO的說法也遭到質疑，「有蛋，只是漲價了」、「番茄滯銷確定不是因為賣太貴？」、「到底是夠沒，番茄只能炒蛋是吧」、「不要製造假新聞，抹黑，台灣根本沒缺蛋」、「假菜商真風向仔，都在市場混，蛋雞場6-7成中禽流感也不知道」、「既然是蔬果供應商，去打聽一下國內6-7成蛋雞場都中禽流感應該不難」、「就是比較少蛋，所以無法用全蛋料理，相反是蕃茄炒蛋比較容易出菜吧」。

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者楊惠琪攝）



為改善缺蛋問題，農委會主委陳吉仲表示，目前已開放8國雞蛋進口到台灣，到3月底的數量會超過500萬顆，4月還會更多，國內產量估計會在5、6月回穩，而進口的雞蛋將直接進到超市銷售，一盒10顆定價為65元。