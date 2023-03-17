彰化3／20「送肉粽」路線曝　「15天4場」3場在和美...居民快崩潰

▲彰化和美3月20日送肉粽。（圖／翻攝自網路）

記者唐詠絮／彰化報導

又來了！彰化在這個月已經有3場的「送肉粽」儀式，今（17）日再度公告20日晚上10點要在和美鎮舉行法會送煞，送煞路線為和美鎮潭北路，轉嘉卿路後再轉產業道路，走道省道台17線後，最後送煞到線西鄉出海口，民眾得知後簡直快崩潰，還要避開送煞路線，抱怨聲音不斷。

針對下周一20日將舉辦的「送肉粽」儀式，該地里長指出，是1名高齡90歲的長輩厭世，禮儀公司為求亡者安息，要在20日晚間6點至11舉行法會儀式，晚間10點至11點由法師送煞到海邊，路線也在網路公告，由和美鎮潭北路→轉嘉卿路→產業道路→走道省道台17線→線西鄉出海口。里長也已向各里民告知，要民眾注意，請居民及用路人這段期間盡量別外出，若造成居民不便與困擾也致上歉意。

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彰化縣從3月5日起至20日已有三場「送肉粽」，分別是5日在和美鎮中寮里，家屬晚間9點到11點「送肉粽」；10日在大村鄉晚間10點舉行，煞送往鹿港海邊；15日和美鎮頭前里，當晚10點從和善路一路送往線西海邊；20日即將在和美鎮舉行第4次「送肉粽」法會。

這4次送肉粽中，曾因送煞路線寫的不清楚，引發里民崩潰、不過也有網友說，送煞也是求心安，持平常心即可。民俗大師廖大乙則建議，可以帶兩頭尖尖橄欖子，做為平日保身用，進行送煞儀式時，最好迴避不要觀看，以避免沖煞。