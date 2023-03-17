石門水庫水位下降...4人狂撈114Kg貴重肖楠木　警扮釣客逮人

▲▼山老鼠竊取石門水庫上游漂流木，利用膠筏載運，遭保安警察喬裝釣客埋伏查獲。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

保安警察第七總隊第五大隊接獲情資，近日有不肖人士竊取桃園市石門水庫上游集水區先前於豪雨季節遭大水沖刷而下之貴重木，由第五大隊、第二大隊及新竹林區管理處等單位共組警力進行埋伏查緝，查獲4名嫌犯、114公斤肖楠木，市價約10萬元。

台灣目前進入枯水期，石門水庫水位下降，大型漂流木出現在高灘沙地上，警方獲報有人將漂流木鋸成數塊帶走，所以喬裝成釣客等山老鼠來，為融入環境不被竊賊發現，員警喬裝釣客，連續數日在岸邊忍受風吹及蚊蟲叮咬埋伏守候。

前(15日)下午17時許，警方見徐嫌從水庫上游駕駛膠筏搭載王嫌等3名男子及竊得之貴重木至灘地上岸後，便從膠筏上挑下1個沉重的黑色太空包，警方隨即上前表明身分執行查緝，在黑色太空包中起獲1塊貴重肖楠木114公斤。

初步調查，王姓嫌犯等人為躲避警方查緝，用黑色太空包佯裝貨物掩人耳目，當場被眼尖的警方識破，全案調查後依違反森林法、竊盜等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

保七總隊第五大隊呼籲，漂流木由權責單位執行勘察、註記、辨識、檢尺、打撈、集運等處置工作，未在公告自由撿拾之地點及期間內，請勿任意撿拾漂流木，違者將依森林法第50條及52條規定，處以有期徒刑及鉅額罰金，請民眾切勿以身試法。