　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

甫交保深夜偕友燒肉改運　惡習不改再遭南警起獲大量毒品

▲何姓男子涉毒品案甫交保吃燒肉改運，但仍抽毒菸被警方攔查查獲大批毒品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲何姓男子涉毒品案甫交保吃燒肉改運，但仍抽毒菸被警方攔查查獲大批毒品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

23歲吳姓男子16日凌晨0時許，載乘涉毒甫交保的24歲何姓男子，駕車從金華路1處停車場出來時，因汽車大燈未開被二分局南門所警網發現攔查，在盤詢身分和比對資料中，汽車內散出陣陣毒味，警方深入追查起獲第三級毒品愷他命1包（50公克）及毒品咖啡包17包（55公克）及電子秤等物品，全案依毒品罪嫌送辦。

警員吳宗懋盤查時發現毒味很重，即說一句：「K味這麼重，自己乖乖拿出來吧！」，也讓2男面面相覷並直聞自身衣物味道。何男見無法掩飾，乃乖乖自其座位下方取出有毒品殘渣之K盤1個。續經2人配合員警就車內物品檢視，再於車內扶手置物箱起出1包塑膠袋，內竟放有第三級毒品愷他命1包（50公克）及毒品咖啡包17包（55公克）及電子秤等物品，當場為員警帶回調查，續經毒品及尿液檢驗均呈現第三級毒品陽性反應。

▲何姓男子涉毒品案甫交保吃燒肉改運，但仍抽毒菸被警方攔查查獲大批毒品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

員警調查中發現，何姓男子15日下午才因另涉毒品案件遭警察單位送辦並甫從台南地檢署交保出來，一出來就被吳姓朋友邀約，並於夜間一同前往金華路1家燒肉店來烤肉「改運」。不料吃完疑因2人於車內吸抽毒菸，未開大燈行駛，被警攔查時，滿車K味致遭警方起獲大量毒品。

員警對何嫌之惡習不改當場予以訓斥，也對他勸導若不戒除吸毒惡習，就是吃燒肉或豬腳麵線都無法為其帶來好運。全案調查後將2嫌依毒品危害防制條例調查送辦，並將溯源追查其毒品來源及有無另涉不法。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
石門水庫水位下降　4人狂撈「114Kg貴重肖楠木」慘了
快訊／震撼彈！　林昶佐宣布不競選2024立委連任
大谷翔平短打偷點　義大利教頭嚇一跳：我沒想到...
波多黎各終結者慶祝太嗨「右膝韌帶撕裂」！　本季恐報銷
6000元「10倍奉還」！銀行搶推放大術　最高送6萬
快訊／台積電漲11元至516！　台股漲逾160點站上1530
快訊／騎士遭撞飛橋下　趴臥水面慘死
快訊／市民大道嚴重車禍！　19歲騎士噴飛命危

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

甫交保深夜偕友燒肉改運　惡習不改再遭南警起獲大量毒品

抗旱大作戰　嘉義縣府：企業提高水回收再利用率

嘉義毒品防治宣導前進校園　「拒毒密技六招」向毒品說不

宣信國小行進樂旗隊　五度全國音樂比賽特優

水上鄉全民運動館斥資2億　打造大型複合式運動場館

桃園室內設計裝修公會+裝飾協會出錢出力　為社福機構改善生活環境

中油桃園煉油廠捐贈400盒白米禮盒　關懷弱勢戶

「長榮航空安衛家族」成立大會　18家企業簽署提昇安全衛生管理

朴子市大鄉里養豬場火警　200多頭小豬變成「烤乳豬」

波波牙醫爭議再起　本土小牙醫聯盟：反對借偏鄉服務解套

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

3月22日開放登記領6000元　有5種管道&登記入帳4步驟

教58歲媽媽《跑跑》連噴　兒見流暢操作下秒卻穿幫

威廉虧「敖犬40歲有老人味」XD　許效舜傳生子祕技：一發擊中

民雄鄉建國路車禍

哈士奇高歌嘶吼「雙聲道夾擊」　阿金夾中間超無奈：我想下車了

小S錄影前念「感覺他不紅」被抓包　直播訪問「來賓全程臭臉」超尷尬

甫交保深夜偕友燒肉改運　惡習不改再遭南警起獲大量毒品

抗旱大作戰　嘉義縣府：企業提高水回收再利用率

嘉義毒品防治宣導前進校園　「拒毒密技六招」向毒品說不

宣信國小行進樂旗隊　五度全國音樂比賽特優

水上鄉全民運動館斥資2億　打造大型複合式運動場館

桃園室內設計裝修公會+裝飾協會出錢出力　為社福機構改善生活環境

中油桃園煉油廠捐贈400盒白米禮盒　關懷弱勢戶

「長榮航空安衛家族」成立大會　18家企業簽署提昇安全衛生管理

朴子市大鄉里養豬場火警　200多頭小豬變成「烤乳豬」

波波牙醫爭議再起　本土小牙醫聯盟：反對借偏鄉服務解套

《黑暗榮耀》李到晛Valentino暗黑新造型曝　李聖經解放大長腿美炸

經典賽發揮失常成夢魘　高宇杰：那個畫面一直重複

北漂癡漢「套房門鑿針洞」！2正妹OL被看光光　1證據讓他躲不掉

日本國寶建築師隈研吾　將來台蓋傳世建築

歐美銀行暴雷拖累科技股　陸行之提「7投資建議」避免踩雷

汪小菲和解葛斯齊「見到他很開心」　遭曝醉酒出軌照：一笑泯恩仇

BLACKPINK要來台灣了！高雄開唱D-1　YG派高級專機護送4女神

歐告辛苦出門巡田！「腳上沾滿爛泥」倒頭就睡：本汪要罐罐加班費

輕航機墜機奪2命　運安會鎖定「天候、機械、人為操作」3面向調查

快訊／震撼彈！　林昶佐宣布不競選2024立委連任　

三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

地方熱門新聞

朴子市大鄉里養豬場火警

嘉明湖沒雨水注入　「瘦」一大圈變甜甜圈

缺蛋又鬧禽流感　彰化撲殺2萬1129隻雞

牙醫團體：反對波波牙醫借偏鄉服務解套

嘉義生態園區漂漂河　引溪水收費惹議...業者說話了

「大陸妹」價格慘跌　雲林菜農開放民眾自採

水上鄉全民運動館打造大型複合式運動場館

嘉義地區水情說明暨節約用水宣導

宣信國小行進樂旗隊五度全國特優

嘉義毒品防治宣導前進校園

嘉義水上鹿角蕨創意賀匾「蕨對優秀」

屏東女學生北上找網友　回程搭錯車迷途求助

年產6000萬顆仍缺蛋　桃園要家禽產業升級

桃園航空城開發　橫峰里4尊土地公移駕

更多熱門

相關新聞

女友掩護他逃亡被逮　毒梟為愛冒險衝北檢探視慘了

女友掩護他逃亡被逮　毒梟為愛冒險衝北檢探視慘了

陳姓藥頭因涉嫌販售二級毒品安非他命，國道刑大持拘票逮人時，陳男的曾姓女友掩護陳男跳窗逃亡，結果曾女因協助販毒被警方上銬帶走，陳男心疼曾女，竟大膽地跑到台北地檢署，關心曾女遭移送後的情形，結果被眼尖的刑警發現，自投羅網的陳男當街遭逮，台北地檢署16日依違反《毒品危害防制條例》將陳男聲押禁見。台北地院晚間9時許裁准羈押禁見。

雲林男3地種大麻　破門查獲487株

雲林男3地種大麻　破門查獲487株

民宅搜出槍械+海量毒品！彰警破門逮5嫌

民宅搜出槍械+海量毒品！彰警破門逮5嫌

毒蟲駕車衝撞　台中警急閃連開4槍回擊

毒蟲駕車衝撞　台中警急閃連開4槍回擊

108公斤「冰毒」藏木炭闖關被查 雲南警花15小時才清點完畢

108公斤「冰毒」藏木炭闖關被查 雲南警花15小時才清點完畢

關鍵字：

交保燒肉改運毒品

讀者迴響

熱門新聞

日女子大胃王菅原初代病逝享年59歲！　

住網紅森林酒店她遭雨傘節咬毒發！酒店拒擔全責

千萬網紅被老公劈腿離婚！秒整形「我要讓他後悔」

台灣豪宅史上最高單筆紀錄！　她「無貸款砸13.7億」創下

陸網紅爆金門兵「獲贈一套房」　微博傻眼

張忠謀：半導體全球化已死　晶片業停止成長進新賽局

國中生互嗆「我爸是黑道」　他撂40人打傷6孩替兒出氣

大支暴瘦遭傳因化療！深夜急發全身照

小S訪問「來賓全程擺臭臉」直播全放送

缺蛋害的？菜販嘆「1蔬菜」慘滯銷

工程師「健檢報告1紅字」醫一看心涼了：已經第三期

國三生罰站20分鐘抽搐倒地亡！老師只顧上課不救援

即／南港車站前嚴重車禍　19歲騎士噴飛命危

麻古茶坊連13天「指定飲品買1送1」

夫捐腎給重病妻　卻驗出2人是兄妹

更多

最夯影音

更多
餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟
文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

3月22日開放登記領6000元　有5種管道&登記入帳4步驟

3月22日開放登記領6000元　有5種管道&登記入帳4步驟

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面