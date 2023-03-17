甫交保深夜偕友燒肉改運　惡習不改再遭南警起獲大量毒品

▲何姓男子涉毒品案甫交保吃燒肉改運，但仍抽毒菸被警方攔查查獲大批毒品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

23歲吳姓男子16日凌晨0時許，載乘涉毒甫交保的24歲何姓男子，駕車從金華路1處停車場出來時，因汽車大燈未開被二分局南門所警網發現攔查，在盤詢身分和比對資料中，汽車內散出陣陣毒味，警方深入追查起獲第三級毒品愷他命1包（50公克）及毒品咖啡包17包（55公克）及電子秤等物品，全案依毒品罪嫌送辦。

警員吳宗懋盤查時發現毒味很重，即說一句：「K味這麼重，自己乖乖拿出來吧！」，也讓2男面面相覷並直聞自身衣物味道。何男見無法掩飾，乃乖乖自其座位下方取出有毒品殘渣之K盤1個。續經2人配合員警就車內物品檢視，再於車內扶手置物箱起出1包塑膠袋，內竟放有第三級毒品愷他命1包（50公克）及毒品咖啡包17包（55公克）及電子秤等物品，當場為員警帶回調查，續經毒品及尿液檢驗均呈現第三級毒品陽性反應。

員警調查中發現，何姓男子15日下午才因另涉毒品案件遭警察單位送辦並甫從台南地檢署交保出來，一出來就被吳姓朋友邀約，並於夜間一同前往金華路1家燒肉店來烤肉「改運」。不料吃完疑因2人於車內吸抽毒菸，未開大燈行駛，被警攔查時，滿車K味致遭警方起獲大量毒品。

員警對何嫌之惡習不改當場予以訓斥，也對他勸導若不戒除吸毒惡習，就是吃燒肉或豬腳麵線都無法為其帶來好運。全案調查後將2嫌依毒品危害防制條例調查送辦，並將溯源追查其毒品來源及有無另涉不法。