108公斤「冰毒」藏木炭闖關被查　雲南警花15小時才清點完畢

記者魏有德／綜合報導

雲南瑞麗近日公布在年初時破獲一起大宗毒品走私案，嫌犯將108.13公斤冰毒混藏於20噸的木炭中，企圖魚目混珠闖關，不料，緝毒人員早在毒品入關前15天已佈線追蹤，待這批毒品過關時，一舉將3名嫌犯逮捕破案。由於這批毒品混雜在為數眾多的木炭中，緝毒人員花上15小時的時間才完成清點數量的工作。

▲雲南瑞麗查獲108公斤冰毒偽裝木炭闖關。（圖／翻攝光明網，下同）

《光明網》報導，雲南瑞麗出入境邊防檢查站對外通報稱，1月16日凌晨，該站成功破獲一起特大運輸毒品案，繳獲冰毒108.13公斤，抓獲涉案人員3人，查扣涉案車輛1輛。

據了解，瑞麗邊防站在2022年底接獲可靠線報，有一販毒集團將運輸大量毒品進入中國境內，對此，該站隨即成立緝毒專案組循線蒐證。根據專案組分析，該販毒集團在境內有藏匿毒品的窩點，通過分散夾帶入境，待毒品集中後才運往各地謀利。

專案組透過物流倉反向追查，經過約15天的蹲點排查，一間位於瑞麗城南的某物流中心被緝毒警鎖定。專案組發現，此物流中心內有個臨近角落的倉庫在一個月內陸續存入一批來自境外的木炭，而這幾批木炭的入倉時間都在天黑以後，基本確定該物流倉即為毒品中轉倉庫。

經過連續15天的蹲守，專案組發現一輛紅色的貨車停到倉庫前上貨，待貨車準備駛離物流中心時，專案組成員見時機成熟，一擁而上將車輛攔下，包括駕駛在內的3名涉案人員當場被制服。

緝毒員警發現，販毒集團用膠帶將毒品裹成條狀，在外面用炭渣作為掩飾，大小長短顏色跟木炭完全一樣，藉此零散混雜在整車木炭中。經過15小時的排查，專案組最終從20餘噸木炭中成功分辨出500餘條毒品可疑物，後經鑒定為冰毒，淨重108.13公斤。