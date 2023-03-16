　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

民宅搜出槍械+海量毒品！彰警破門逮「黑人家族幫、天道盟」5嫌

▲▼彰化縣警察局刑事警察大隊掃黑專責隊偵辦中部地區毒品案，13日逮捕販毒組織成員王嫌等5人。（圖／蔡佩旻翻攝）

▲彰化縣警察大隊掃黑專責隊偵辦中部地區毒品案，13日逮捕販毒組織成員王嫌等5人。（圖／蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻、郭玗潔／彰化報導

彰化縣警察大隊偵辦中部地區毒品案，經溯源追查發現，在桃園地區活動的天道盟正義會及黑人家族幫派成員涉嫌販毒牟利，蒐證後於13日到嫌犯承租公寓逮捕王嫌等5人，並查扣手槍、二級毒品「金剛」等共2公斤多的毒品，全案依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，移請雲林地檢察署偵辦。

彰化縣警察局刑事警察大隊掃黑專責隊偵辦中部地區毒品案，發現有天道盟正義會、黑人家族幫派成員涉嫌販毒，遂報請雲林地檢署偵辦。經專案小組蒐證後，掌握該販毒組織成員王嫌等5人，於桃園市平鎮區、楊梅區及蘆竹區等處，承租公寓作為販售毒品之處所。

▲▼彰化縣警察局刑事警察大隊掃黑專責隊偵辦中部地區毒品案，13日逮捕販毒組織成員王嫌等5人。（圖／蔡佩旻翻攝）

警方於13日持搜索票、拘票前往查緝，當場緝獲王嫌等5人到案，並查扣非制式手槍及具殺傷力空氣手槍各1枝、第二級毒品「金剛」(梅片)1 包(毛重 93.5 公克)、毒品「金剛」之白色粉末3包(毛重2414.8 公克)及紅色粉末1包(毛重152.3公克)、安非他命2小包(毛重14公克)、大麻2小包(毛重1.65公克)、電子磅秤、手機等相關證物，全案依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，移請雲林地檢察署偵辦。

▲▼彰化縣警察局刑事警察大隊掃黑專責隊偵辦中部地區毒品案，13日逮捕販毒組織成員王嫌等5人。（圖／蔡佩旻翻攝）

彰化縣警察局將持續針對涉犯毒品、槍械、詐欺及組織犯罪的幫派，以強勢作為、溯源偵辦、阻斷經濟來源，強力威力掃蕩，壓制黑幫氣焰，另也會持續針對幫派分子、堂口及其依附行業全面掃蕩刨根，秉持掃蕩幫派除惡務盡，展現維護社會治安及保障民眾安全之決心。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
名導爆當爸！　牽小30歲小三「挺孕肚」被拍
快訊／12:28規模4.1地震！　最大震度4級
獨／等不到3歲生日！　罕病兒謙謙走了
16歲少女借車跑山「後胎磨平打滑」遭輾斃　車主、駕駛不起訴
快訊／台中商辦大樓墜26樓！　29歲女當場死亡
LIVE／領6千全攻略一次看　母子街頭罰跪內幕！催淚背景曝光
ATM直接領6000！　要「認1貼紙+準備3東西」
快訊／6000怎領？　「登記入帳」4步驟一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

中和好市多爆衝突！女罵「神經病」遭男踹腰　進警局互告

海關海巡聯手打擊走私！馬祖私運6萬Kg活龍蝦赴大陸　開罰9861萬

黑幫春酒太高調引爆無限期掃蕩　桃園竹聯+太陽聯盟360桌喊停

櫻花妹錢包遺落公車...竟衝10Km遠派出所報案　警跨區騎2hrs尋回

硬起來！士林警動員343名警力「7天逮43人」　阻斷黑幫金流

少女借車跑山「後胎磨平打滑」遭輾斃　車主、水泥車駕駛不起訴

栽種製造一條龍！雲林男3地種大麻設備超齊全　警破門查獲487株

自小客台86上錯匝道...竟倒退嚕百公尺離開　超離譜影像曝

快訊／台中商辦大樓驚傳墜樓！　女子闖26樓墜下當場死亡

金門漁船故障卡淺礁　超糗畫面曝！海巡署派艇赴陸帶回

大眼正妹熟練甩鍋炒飯！　店湧人潮老闆急叫她下班

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

聰明汪衝門口跟郵差收信　熟練叼回家！網：工讀生

隋棠被控擾鄰認了有陰影　「電梯到7樓小孩就安靜」

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

買餐驚見「美女廚神」炒飯！網暴動：點一百份　本尊曝光說話了

客人語音狂催單「快餓死了」　外送：再撐1分鐘我飄移過去

五股角頭母出殯遵古禮跪叩　「罐頭塔→酒牆」千人到場

妹想過河爸幫抱高往前推　下秒沒踩穩→慘跌水中

Minnie吃台排骨飯：好便宜..舒華超得意　為坐摩天輪「和雨琦研究ATM領錢」XD

中和好市多爆衝突！女罵「神經病」遭男踹腰　進警局互告

海關海巡聯手打擊走私！馬祖私運6萬Kg活龍蝦赴大陸　開罰9861萬

黑幫春酒太高調引爆無限期掃蕩　桃園竹聯+太陽聯盟360桌喊停

櫻花妹錢包遺落公車...竟衝10Km遠派出所報案　警跨區騎2hrs尋回

硬起來！士林警動員343名警力「7天逮43人」　阻斷黑幫金流

少女借車跑山「後胎磨平打滑」遭輾斃　車主、水泥車駕駛不起訴

栽種製造一條龍！雲林男3地種大麻設備超齊全　警破門查獲487株

自小客台86上錯匝道...竟倒退嚕百公尺離開　超離譜影像曝

快訊／台中商辦大樓驚傳墜樓！　女子闖26樓墜下當場死亡

金門漁船故障卡淺礁　超糗畫面曝！海巡署派艇赴陸帶回

羅智強推薦「這3英雄」入選策會　大讚：正派、清廉、敢言

李全教「黑金」爭議燒　國民黨澄清：選策會目標為艱困選區覓才

富邦好市多卡又出包！她傻收2張卡　網點名「1巨雷」改用現金就好

星宇航空成為MLB洛杉磯道奇　NBA洛杉磯快艇官方合作夥伴

男星高雄家「遭竊80萬」監視器揭超扯行竊畫面　傻眼：小偷說我叫他來

張文傑／糾眾鬧事為何遭裁定羈押

找到3.29克拉鑽石！美國大叔公園尋寶見1顆超閃亮　撿起嗨了

「侯友宜不是在針對我」！　李全教：我有賄選嗎？一輩子清白啦

議員爆「都更蟑螂」誘導居民簽同意書　竟是新北人員「撈過界」

香港首位AV女優！25歲素海霖自曝超愛「肉體運動」：心情不好做1砲

社會熱門新聞

台中女大生夜店喝掛！一起床「身上剩內褲」

嘉義女國中生剛買麥當勞　與機車相撞慘死

即／高雄女身中多刀無呼吸心跳　同居男友「殺紅眼」

新北短裙妹遭性侵「男友在旁邊」含淚：救我

快訊／雲林議長涉賄2600萬　今晨羈押禁見

即／台中商辦大樓傳墜樓！女26樓墜下死亡

留英妹賣身變小三！撈百萬喊：讓你家庭破碎

快訊／老闆娘被推下水溝亡　桃園男羈押禁見

高雄魚販持刀追砍女友　她倒地遭狂捅喪命

惡父罰母子「街頭舉雙手下跪」　里長曝：跪第3次

兄弟迷姦16歲妹子　被逮拒解鎖手機遭聲押

17歲騎士遭違規左轉車撞上　送醫搶救不治

「母子當街下跪」原因曝　兒不敢回家父火大

她拿到遺產後出國失聯　15年欠稅保險公司償還

更多熱門

相關新聞

毒蟲駕車衝撞　台中警急閃連開4槍回擊

毒蟲駕車衝撞　台中警急閃連開4槍回擊

台中東勢分局東勢派出所巡邏員警今(16日)凌晨3時許巡經東蘭路便利商店前，意外發現毒品慣犯陳嫌(43歲)慣用車輛違停於該處，並在車上發現毒品吸食器，惟車內不見人影，警方懷疑一旁巷道內有毒品交易，走近欲盤查時，巷內一輛車突然衝出撞向林姓員警，警方當即連開4槍制止，但仍讓該車逃離，隨後警方於現場逮獲陳嫌，全案依違反毒品危害防制條例移請台中地檢署偵辦。

108公斤「冰毒」藏木炭闖關被查 雲南警花15小時才清點完畢

108公斤「冰毒」藏木炭闖關被查 雲南警花15小時才清點完畢

彰化15天第3場「送肉粽」　11.4km路線曝

彰化15天第3場「送肉粽」　11.4km路線曝

口腔癌毒販全身插管還賣藥　與抓他的小隊長同名同姓

口腔癌毒販全身插管還賣藥　與抓他的小隊長同名同姓

睫毛竟插入眼球　醫開「小洞」取出

睫毛竟插入眼球　醫開「小洞」取出

關鍵字：

毒品幫派彰化

讀者迴響

熱門新聞

台中女大生夜店喝掛！一起床「身上剩內褲」

台北母子街頭下跪舉雙手！居民曝心痛真相

嘉義女國中生剛買麥當勞　與機車相撞慘死

網址「6000.gov.tw」超好記！　3/22上網登記準備領6000

二膽兵待3年全掌握　島上僅40人

帶全家吃壽司郎「突送5甜點」！爸一看崩潰

快訊／領6000元！　財政部：3月22日起開放上網登記

登記6000元！22起日每日兩組

即／台中七大行政區3/21起停水47小時

麻古茶坊連13天「指定飲品買1送1」

二膽兵恐挖出更大的坑！一早6點就在海邊　還打給台灣

弟弟女友同居「內衣亂丟」！姊見她習慣超頭痛

即／高雄女身中多刀無呼吸心跳　同居男友「殺紅眼」

快訊／二膽兵漂陸「不想回台」原因曝　債務黑洞疑與地下錢莊有關

6000怎麼領？　「登記入帳」4步驟一次看

更多

最夯影音

更多
大眼正妹熟練甩鍋炒飯！　店湧人潮老闆急叫她下班

大眼正妹熟練甩鍋炒飯！　店湧人潮老闆急叫她下班
敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

聰明汪衝門口跟郵差收信　熟練叼回家！網：工讀生

聰明汪衝門口跟郵差收信　熟練叼回家！網：工讀生

隋棠被控擾鄰認了有陰影　「電梯到7樓小孩就安靜」

隋棠被控擾鄰認了有陰影　「電梯到7樓小孩就安靜」

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面