民宅搜出槍械+海量毒品！彰警破門逮「黑人家族幫、天道盟」5嫌

▲彰化縣警察大隊掃黑專責隊偵辦中部地區毒品案，13日逮捕販毒組織成員王嫌等5人。（圖／蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻、郭玗潔／彰化報導

彰化縣警察大隊偵辦中部地區毒品案，經溯源追查發現，在桃園地區活動的天道盟正義會及黑人家族幫派成員涉嫌販毒牟利，蒐證後於13日到嫌犯承租公寓逮捕王嫌等5人，並查扣手槍、二級毒品「金剛」等共2公斤多的毒品，全案依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，移請雲林地檢察署偵辦。

彰化縣警察局刑事警察大隊掃黑專責隊偵辦中部地區毒品案，發現有天道盟正義會、黑人家族幫派成員涉嫌販毒，遂報請雲林地檢署偵辦。經專案小組蒐證後，掌握該販毒組織成員王嫌等5人，於桃園市平鎮區、楊梅區及蘆竹區等處，承租公寓作為販售毒品之處所。

警方於13日持搜索票、拘票前往查緝，當場緝獲王嫌等5人到案，並查扣非制式手槍及具殺傷力空氣手槍各1枝、第二級毒品「金剛」(梅片)1 包(毛重 93.5 公克)、毒品「金剛」之白色粉末3包(毛重2414.8 公克)及紅色粉末1包(毛重152.3公克)、安非他命2小包(毛重14公克)、大麻2小包(毛重1.65公克)、電子磅秤、手機等相關證物，全案依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，移請雲林地檢察署偵辦。

彰化縣警察局將持續針對涉犯毒品、槍械、詐欺及組織犯罪的幫派，以強勢作為、溯源偵辦、阻斷經濟來源，強力威力掃蕩，壓制黑幫氣焰，另也會持續針對幫派分子、堂口及其依附行業全面掃蕩刨根，秉持掃蕩幫派除惡務盡，展現維護社會治安及保障民眾安全之決心。