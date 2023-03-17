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漢堡王「超省餐」只要109元「嗶卡」再送雞塊！高CP值起司烤牛堡讓網直呼：給過

▲▼ 漢堡王,激省,超省餐,小資,莫札瑞拉起司,烤牛堡,速食,自由配 。（圖／擷取自PTT速食版）

▲漢堡王推出令人吸睛的莫札瑞拉起司烤牛堡超省餐，美味佛心的價格引起PTT「Fastfood版」網友熱烈討論。（圖／擷取自PTT Fastfood版）

消費中心／綜合報導

屢屢創下網路話題的漢堡王，近來又以一波「拿麥X勞優惠券享漢堡王超殺折扣」的超狠行銷攫住大眾目光，然而每季都積極推出垂涎新品的漢堡王深知，再多的吸睛廣告手法，最終還是要靠美味產品緊緊抓住速食控的胃！近日就有網友被優惠吸引至漢堡王，點了新品莫札瑞拉起司烤牛堡套餐嚐鮮後，馬上在PTT速食版PO出讚賞心得文，引來不少也嚐過新品的網友討論大推。

其實撇除單日特別行銷活動，廣受學生、女性與上班族喜愛的漢堡王，屹立不搖的原因之一就在於超佛心的「King Deals超省餐」，令人滿足的份量加上超殺價格，對小資族來說不只省下荷包，還能同時享受讓人吮指的火烤美味。PTT網友嚐鮮的正是從3/14開始限時推出的Mozzarella莫札瑞拉起司新品——只要109元的「莫札瑞拉起司烤牛堡」超省系列套餐。充滿火烤香氣又多汁的牛肉漢堡排，搭配拉絲效果佳、口感香柔滑順的Mozzarella莫札瑞拉起司，最後再淋上清爽美乃滋與酸甜番茄醬，帶來極富層次的口感與風味，每一口都給人無比暢快的滿足。

▲▼ 漢堡王,激省,超省餐,小資,莫札瑞拉起司,烤牛堡,速食,自由配。（圖／品牌提供）

▲新品「莫札瑞拉起司烤牛堡」主打會牽絲的起司，已成功吸引不少網友前去嚐鮮。（圖／品牌提供，下同）

再讓網友驚呼的是，原本單點89元的「莫札瑞拉起司烤牛堡」，現在只要加20元就能升級套餐，再享小份薯條加中杯百事可樂，澎湃的CP值讓網友直呼「給過」！ 相較目前市面上速食店套餐價的超殺「King Deals超省餐」，身為大人自然不用選擇「我全都要」。

▲▼ 漢堡王,激省,超省餐,小資,莫札瑞拉起司,烤牛堡,速食,自由配 。（圖／擷取自PTT速食版）

▲▼莫札瑞拉起司烤牛堡超省餐的綜合表現讓原PO滿意「給過」，有網友也認為醬料的表現令人印象深刻。（圖／擷取自PTT Fastfood版）

▲▼ 漢堡王,激省,超省餐,小資,莫札瑞拉起司,烤牛堡,速食,自由配 。（圖／擷取自PTT速食版）

如果是每次來到漢堡王就選擇障礙的速食控，也有福了！「莫札瑞拉起司新品」系列同場加碼限時推出牛雞雙拼的「小怪獸莫札瑞拉起司烤牛脆雞堡」，原本就讓人慾罷不能的烤牛堡，特別再夾進一塊外酥內嫩的juicy脆雞，擁有雙重爽度的雙層美味，把每個人想吃肉的慾望，直接滿足到頂天！搭配小份薯條與中杯百事可樂的套餐價也只要135元。

在萬物皆漲的年代，與顧客站在同一陣線的漢堡王，也不滿足於此。即日起～5/8只要拿悠遊卡、悠遊聯名卡或悠遊付扣款在漢堡王臨櫃，消費King Deals超省餐的莫札瑞拉起司系列新品套餐，就可以再免費爽拿3塊雞塊，快把悠遊卡準備好，一起手刀爽吃一波。

▲▼ 漢堡王,激省,超省餐,小資,莫札瑞拉起司,烤牛堡,速食,自由配。（圖／品牌提供）

▲即日起～5/8只要拿悠遊卡、悠遊聯名卡或悠遊付扣款在漢堡王臨櫃消費指定套餐，就可以免費得到3塊雞塊，讓人馬上就想衝到最近的漢堡王爽吃一波。

如果還吃不夠，不如挑戰「個人獨享豪華套餐——超省自由配4件組」，只要任選1款漢堡（經典脆雞堡、洋蔥圈烤牛堡、雙起士培根牛肉堡、田園烤牛堡，以及新品莫札瑞拉起司烤牛堡）以及2款點心（中份洋蔥圈、中份薯條、中份辣薯球、雞塊4塊、蘋果派1個），再加1杯飲料（小杯百事可樂、小杯綠茶、小杯研磨咖啡、季節限定冰淇淋），什麼都吃得到的豪華套餐通通只要159元，幾乎是其他速食店套餐的一半價格，不僅省得有感，下班後配劇也能吃得超盡興、超療癒。

▲▼ 漢堡王,激省,超省餐,小資,莫札瑞拉起司,烤牛堡,速食,自由配。（圖／品牌提供）

▲每次看著漢堡王的菜單，什麼都想吃怎麼辦？現在只要選擇159元的超省自由配，就能把想吃的漢堡、點心和飲料一次打包帶走，多種組合隨心所欲，每天吃也不膩。

堅持讓速食控有選擇美味的自由，又能同步幫省錢的漢堡王，以「超省餐」以及「自由配」設計，滿足對於美味及份量有著不同需求的消費者。平日選擇超省餐加上「嗶悠遊卡」為自己午晚餐做聰明規劃，週末不如就把自由配點下去，只需要多付一個銅板價，就能用少少的錢和罪惡感，許自己一個無可取代的幸福食光。

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