一口氣收6款！麥當勞「BT21限定包裝」超Q　紙袋、紙杯都有

▲麥當勞超QBT21限定包裝來了 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

鐵粉直接淪陷！繼BT21甜心卡後，人氣速食店「麥當勞」這次強勢推出超可愛「BT21限定包裝」，一共有6款限定包裝，從分享盒到外帶紙袋、中杯冷紙杯通通有，集結了8人氣角色身影，療癒爆表，3月15日起限時35天換新，數量有限，送完為止；而人氣「經典甜辣韓風炸雞腿」也同步回歸，通通別錯過。

▲經典甜辣韓風炸雞腿回來了。

麥當勞找來LINE FRIENDS超人氣卡通IP「BT21」合作推出全新6款限定包裝，每一款通通能看到8角色的可愛身影，包括Koya、RJ、Mang、COOKY、Shooky、Chimmy、TATA及Van，搭配可愛星球、星星點綴，超級欠拍，BT21限定包裝有「經典甜辣韓風炸雞腿外盒2款」、「麥當勞分享盒2款」、「中杯冷飲杯」及「外帶紙袋」，3月15日起至4月18日限時換新。

另，2020年首度推出的「經典甜辣韓風炸雞腿」也於期間內限時回歸，選用酥脆多汁的麥脆雞腿裹上韓國直送「不倒翁OTTOGI」韓式甜辣醬，每一口都能吃到正宗韓味，罪惡到不行，今年也要把握機會吃。

▲漢堡王最新花生重磅賞系列漢堡來了。

除外，漢堡王近日也推出「花生重磅賞」系列，一次就有5款花生堡等吃，首推全新現身的「美式花生雙層安格斯牛堡」，選用一層比一般牛肉多出3倍厚的安格斯牛肉排作為主角，直接夾進2層，再搭配香濃花生醬、蔬菜、培根、起士等料，每一口都能吃到爆汁厚牛與花生結合的罪惡美味。

除外還有4款回歸的花生堡，包括美式花生重磅雙牛堡、美式花生重磅雙層辣雞堡、美式花生雙層脆雞堡及美式花生牛肉堡，通通都在肉排上淋了滿滿花生醬，即日起限時開賣，想吃要快。