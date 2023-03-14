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莫札瑞拉起司+火烤牛肉！最新「牽絲烤牛堡」開吃　還有牛雞雙拼款

▲▼漢堡王最新限定口味「莫札瑞拉起司烤牛堡」。（圖／業者提供）

▲最新「莫札瑞拉起司烤牛堡」來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

新口味報到！繼美式花生堡系列重磅回歸後，人氣速食品牌「漢堡王」又推出最新「莫札瑞拉起司烤牛堡」了，特意選用超會牽絲的莫札瑞拉起司，搭配火烤牛肉排，更推出牛雞雙拼口味等吃，即日起於全門市開賣。另，21PLUS、21風味館近日也有最新「避風塘炸烤雞系列」，速食控們通通不能錯過。

▲▼漢堡王最新限定口味「莫札瑞拉起司烤牛堡」。（圖／業者提供）

▲有2款漢堡選擇。

漢堡王最新限定「莫札瑞拉起司烤牛堡」開吃，是牽絲莫札瑞拉起司搭配火烤牛肉漢堡排的組合，再淋上清爽美乃滋、酸甜番茄醬，每一口都超滿足，更加碼推出「牛雞雙拼小怪獸」版，一口就能吃到外酥內嫩的脆雞搭配火烤牛肉排，同樣還能吃到濃郁起司滋味，即日起於全門市上市。

▲▼21PLUS、21風味館推最新「避風塘風味炸烤雞系列」。（圖／業者提供）

▲▼21PLUS、21風味館最新「避風塘風味炸烤雞系列」。

▲▼21PLUS、21風味館推最新「避風塘風味炸烤雞系列」。（圖／業者提供）

另，21PLUS、21風味館近日也推出最新「避風塘炸烤雞系列」，首推「避風塘炸烤半雞」，把香草烤雞經過蒸烤、油炸2道工序，打造外酥內軟的滋味，接著淋上青花、花椒、雞心辣椒、薑等辛香料製成的避風塘雞汁醬，搭配滿滿炸蒜酥，每一口都能吃到微麻微辣的豐富口感，還有個人限定吃的「避風塘炸烤雞腿」選擇，即日起於全門市上市。

3月29日起再加碼推出「避風塘蘿蔔糕」，把避風塘醬料淋在炸至金黃外酥的蘿蔔糕上，最後灑上在地蒜酥丁，通通不能放過。

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