加碼再吃14天！必勝客「13吋大比薩下殺199元」　8口味任選

▲必勝客大比薩下殺199元優惠加碼了。（示意圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

比薩控繼續吃！人氣速食品牌「必勝客」外帶限定「大比薩下殺199元」優惠加碼延長了，即日起限定14天爽吃8口味大比薩只要199元，最高狂省441元，提醒該優惠為平日限定，假日不適用。

必勝客「外帶單點13吋大比薩199元吃」超殺優惠再加碼，優惠口味有夏威夷大比薩、雙層美式臘腸大比薩、彩蔬鮮菇大比薩、燻雞絲蘑菇大比薩、煙燻黃金總匯大比薩、臘腸起司三重奏大比薩、白醬燻雞培根大比薩、熱帶鳳梨鮮蝦大比薩共8款，最多現省441元，即日起至3月31日平日限定吃，提醒台北南港餐廳店、台北信陽店、板橋車站店、左營車站店、金門店及補班日不適用此優惠。

▲漢堡王華堡日登場。（圖／業者提供）

另，漢堡王3月限定「3月華堡日」也重磅登場，今（14）日只要於官網下單指定華堡系列套餐，並輸入優惠碼「LOVEBK」，再選定明（15）日當日取餐，就可多吃人氣原味小華堡1顆，隨餐送且不限量，且15日當天於門市憑粉專貼文、LINE推播或在官網輸入優惠碼「LOVEBK」也同享優惠，提醒該活動不適用於機場、兒童樂園、台積 P1、台中美光、南科台積等門市。