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賴清德出戰／問鼎2024「派系先解鎖心結」　恩怨放兩邊

▲▼民進黨新任黨主席賴清德於今日(2/1)民進黨中執會召開前對外發表談話，並由新任祕書長許立明介紹黨籍幹部。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨主席賴清德將代表民進黨參選總統。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席賴清德將代表民進黨問鼎2024總統大位，面對2024選戰，當下最重要的一步就是促成黨內整合。其中被視為整合關鍵角色便是，昔日因初選與賴產生齟齬的英系，親賴人士不諱言，賴清德接掌黨機器後，邀請英系立委羅致政擔任黨部政策會執行長，在外交議題方面也多有請益，但目前對於曾多次襄助總統蔡英文打贏總統選舉的英系大老洪耀福、前國策顧問黃承國等人，仍需進一步尋求溝通管道。

派系屬性為新潮流的賴清德為迎戰大選，早已啟動派系整合，除了向來挺賴的綠色友誼連線、民主活水連線外，今年2月中旬，行政院前院長蘇貞昌就藉由參加蘇系立委吳秉叡的後援會「秉友會」活動，公開表態明年總統一定要選對人，讓能夠守護台灣的賴清德來當總統，才能捍衛台灣的民主。

此外，賴清德本周三登記參選前夕，周二晚間即透過正國會的總統府秘書長林佳龍牽線，與多名正國會立委餐敘，據轉述，正國會成員們席間明確表達支持賴清德參選2024總統大位，也對他推動黨務改革、訂定「誠信條款」表達肯定。親賴人士指出，賴清德邀請林佳龍核心幕僚楊懿珊擔任黨副秘書長一職，是與正國會在黨務人事結盟的關鍵指標。

據了解，賴清德已敲定3月底將與湧言會成員餐敘，黨內人士觀察，賴清德上周在中執會中提出「誠信條款」主張，不建議現任縣市議員轉戰2024立委初選，儘管派系內部仍有高雄市議員黃秋媖欲挑戰新系立委邱志偉連任，但湧言會的中執委趙天麟會中卻第一個發言，表達支持賴清德的主張，被視為重要表態。

不過，對於被視為黨內整合指標的英系，綠營人士解讀，蔡英文、賴清德或許透過過去兩年多的合作冰釋前嫌，其他英系成員、乃至在過去選戰扮演重要「社會力」角色的小英之友會，是否已解開2019年因總統初選與賴陣營產生的心結，仍有待觀察。

該人士分析，賴清德接任黨主席後推動「排黑條款」被指劍指黃承國，觸動英系敏感神經，而小英之友會不是政治組織，許多成員過去屬於「中間選民」而非「民進黨支持者」，是基於過去對蔡英文的情誼，因此願意支持蔡英文，賴清德是否能將這股「挺英」的力量轉化為「挺賴」，考驗著他的智慧。

親賴人士則坦言，過去洪耀福、黃承國等英系要角襄助蔡英文打贏總統選戰，經驗非常豐富，當然希望借重其力量，不過，目前雙方溝通的管道還不是很順暢。

另據指出，在其他英系公職方面，賴清德努力「破冰」，近期多名英系立委表態支持賴清德，頗有「恩怨放兩邊、勝選擺中間 」的意味，例如賴清德邀請出身學界、熟稔國際事務的羅致政擔任政策會執行長，且早在賴擔任黨主席前，就曾向羅請益外交問題，美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）去年訪台時，賴也邀請羅一同餐敘；或如賴清德先前多次前往台東，在地的英系立委劉櫂豪幾乎全程陪同，亦邀約重要幹部與賴吃飯等。

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