農委會挨轟養網軍　陳吉仲：如果有1450怎麼還會被罵成這樣

▲農委會主委陳吉仲接受資深媒體人范琪斐訪問。（圖／翻攝自YouTube／范琪斐的美國時間）

記者楊惠琪／台北報導

國內面臨史上最嚴重蛋荒，農委會主委陳吉仲今晚（16日）上資深媒體人范琪斐網路節目「范琪斐的美國時間」，親自回應網友麻辣提問，網友質疑農委會面對蛋荒，只忙著解釋卻不解決，還出動1450（網軍）自我行銷。陳吉仲回應，如果農委會有1450怎麼會還被罵成這樣，還說太太小孩都問他為什麼不回學校就好，因為想要真正解決農業問題，才有辦法支撐到現在。

陳吉仲今晚大談國內缺蛋問題，他說，消費者因為跑了幾趟超市買不到蛋，看到有蛋就會多拿一盒，農委會會用最快的方式把市場補足，讓消費者沒有恐慌的時候，這波缺蛋才有辦法順利解決。同時強調農委會透過短期專案進口雞蛋、建立雞蛋冷鏈系統、以及積極推動禽舍改建，徹底解決年年缺蛋的問題。

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陳吉仲也現場回應網友提問，有網友質疑，農委會自我行銷跟1450的界線在哪？質疑農委會養網軍護航。陳吉仲說，農委會相關預算完全攤開在立法院，還說替農委會同仁感到抱歉，因為做了100件事情，可能沒有講到一件，外界還質疑農委會只會解釋問題、不解決問題，「如果農委會有1450怎麼會連解釋都沒做好」。

陳吉仲說，外界所有批評都會虛心接受，他會針對問題提出解決方法，不會只有解釋，如果只有解釋就麻煩了，有沒有執行、解決問題，相關業者都很清楚。

范琪斐則問陳吉仲，面對外界批評聲浪，為何沒有不如歸去的想法？陳吉仲笑說，這個問題講白話文就是：「經常被罵，怎麼還繼續待在這裡」，連我的太太、小孩都說，為什麼不回學校就好了？但他一路參與農民學運出身，如果自己在位時，沒有對台灣農業有正面的建設、貢獻，每天被批評被罵，「怎麼可能有辦法繼續支撐在這裡」。

陳吉仲還說，去年石斑魚遭中國片面禁止出口後，他提出這時候正是促銷國內漁產品的最好時機，還被媒體下標、嘲笑，但當時一心只想，這麼好的漁產品，為什麼以前都只提供給國外消費者、主要外銷到中國，也應該讓國人品嚐美味的石斑魚。