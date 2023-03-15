150萬買「賓士外匯車」　桃園男臨櫃匯20萬訂金...還好警察來了

▲江姓男子昨天下午到桃園區某銀行臨櫃欲匯款購買外匯車，行員質疑被詐騙急店桃警協助勸導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市江姓男子昨（14）日下午到桃園區某銀行臨櫃匯款20萬元欲購買價值300萬元的賓士外匯車，行員詢問匯款對方公司與訊息，江男卻聲稱不清楚，行員質疑可能被騙急電警方勸導；桃園警方到場詢問時，江男堅稱是朋友介紹購買外匯車，可以半價優惠方式購買價值300萬元賓士車，員警上網查看外匯車公司卻完全查不到，如果錢一旦匯出可能血本無歸，員警以「肖貪攢雞籠」可能得不償失來勸導，江男苦思後決定放棄匯款。

桃園警分局指出，昨日下午3時許，景福派出所接獲轄區某銀行通報，指稱47歲的江姓男子疑似遭詐騙欲臨櫃匯款，員警林伯峰、洪嘉銘趕往處理。江姓男子說，日前朋友間聚餐場合認識自稱「小李」男子，雙方前後見過3次面。近日因自己車子老舊拋錨，因此想換車，小李聲稱可以代為向香港車商以半價購買外匯車。

江姓男子說，小李聲稱原價300萬元左右賓士休旅車，僅需170萬就可買到，看在朋友交情再降價20萬，只需150萬就可以到手，只需市場一半價格購買到相同品質賓士車，他聽了很心動，雖對外匯車不甚瞭解，但禁不住對方鼓吹才決定購買，先匯出20萬訂金就可等待新車進口。

▲桃園警分局景福派出所長林毅閔呼籲民眾勿輕信未查證訊息而盲目匯款或投資，以免受騙上當。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警與行員在網路上根本查詢不到對方指稱之香港車商相關資料，且網路上很少有香港外匯車購車訊息，員警建議如輕信不明訊息匯出款項，發現上當後將血本無歸，俗話說「肖貪攢雞籠」就是這個道理，提醒江姓男子要三思，江男考慮再三後同意放棄匯款念頭。

桃園警方呼籲，民眾切勿輕信未經查證投資或理財等訊息，以免成為詐騙集團眼中之肥羊，為避免受騙如遇可疑請撥打165反詐騙專線或110報案電話查詢。