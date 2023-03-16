8000元包裹未領　她收通知單「揪2處」喊詐騙！過來人再曝1新手法

▲原PO收到未取貨通知單。（圖／翻攝自FB木柵社團）

記者施怡妏／綜合報導

詐騙集團手法日新月異，一名住在文山區的網友透露，最近收到一張包裹未領的通知單，對方說有8000元的包裹要取貨付款，但是她想不起來有下訂這筆訂單，因此拋問「這是詐騙嗎？」對此，網友們猛點頭，這就是詐騙，建議原PO直接報警，找警察一起約面交，「來個人贓俱獲」。

女網友在臉書「木柵社團」發文，收到包裹未領通知單，配送員勾選「電鈴、對講機故障或不良」，因此發出此通知單，請原PO回電方便收件的時間。原PO實際打電話過去，「對方說有8000塊的包裹要付款取貨，但家人說應該是詐騙，並沒有買8000塊的宅配」。

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原PO透露，因為是沒聽過的貨運公司，加上配送員沒有家人的手機號碼，讓她更堅信是詐騙，「也有文山區的居民收到這張單子嗎？想請問這是詐騙嗎？」

網友們一看到通知單，紛紛直呼「是詐騙」，「詐騙，迅風宅速配聽都沒聽過」、「肯定是詐騙，如果真的是自己的購物，沒收到頂多再重買一次」、「別信，宅配不會要你去領貨」、「這應該是詐騙，最近很多，還有冒充中華電信的人員，用市話打電話通知有費用未繳，請大家小心」。

還有網友建議原PO報警，「報警和警察一起約面交」、「如果沒時間就不要處理，有時間就請警察陪同去取貨，幫忙防止詐騙」、「請他送到分局或派出所麻煩警察機關代收」、「約他出來，跟警察合作抓他」。