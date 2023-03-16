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7個月洗錢83億！韓國詐騙機房隱身台中商辦　月薪12萬徵才

▲員林警分局破獲韓國人在台洗錢詐騙機房。（圖／警方提供）

▲員林警分局破獲韓國人在台洗錢詐騙機房。（圖／警方提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

員林分局偵查隊與刑事警察局偵八大隊偵六隊於3月15日共同偵破39歲金姓韓籍男子為首的犯罪集團，該犯罪集團持觀光簽證來台，公開招募人員，藏在台中市西區某商辦大樓設立博弈、洗錢機房，短短半年洗錢83億元，終將相關涉案人員查緝到案，詢後將韓籍共犯金、李、文、趙、申姓男子等16名嫌犯移送。

據警方初步調查，該犯罪集團利用近年台韓人民關係友好，加上語言、文化差異，自認在台犯罪不易遭查緝，遂在台設立博弈、洗錢機房，並以合法公司名義為掩護，在韓國以「出國旅遊兼賺大錢」為號召招募韓籍幹部來台管理機房，並在104人力銀行刊登廣告招聘熟悉韓文的台灣員工11人，每月高薪12萬元，24小時輪班擔任轉帳機手，配合韓國博弈網站進行層層轉匯，藉此隱匿犯罪所得。

▲員林警分局破獲韓國人在台洗錢詐騙機房。（圖／警方提供）

警方專案人員見時機成熟後，由檢察官指揮並持拘票及搜索票，會同台中市政府警察局刑事警察大隊偵八隊、第二分局、第三分局、苗栗縣警察局外事科等單位於今年1月中旬同步執行搜索拘提，在台中市西區台大道商辦大樓查獲博弈洗錢機房及公司租屋處，逮捕韓籍幹部李、文、趙及台籍工作人員田等1男6女共10人。

3月14日韓籍金姓主謀金、申姓幹部及台籍王姓工作人員等4女共6人陸續落網，前後共查扣電腦主機12台、螢幕20台、手機、現金37萬餘元等不法物證，經初步統計，該網站自111年7月至112 年1月，帳戶出入金額共83億餘元，並凍結該公司2個帳戶共計100萬元。

▲員林警分局破獲韓國人在台洗錢詐騙機房。（圖／警方提供）

員林分局分局長葉文啟表示，近年來臺灣國際觀光形象良好，歡迎外國人來臺合法觀光旅遊，對於合法守序者，不論是否本國人，警方會戮力維護社會安全，倘來台從事不法行為，危害國家秩序與社會安全，警方將嚴正查緝，將不法人士繩之以法，以還給國人社會安定與金融秩序。

▲員林警分局破獲韓國人在台洗錢詐騙機房。（圖／警方提供）

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