台南老味道「阿魯香腸熟肉」驚傳盤讓　客人不捨...老闆：真的累了

▲在台南飄香40餘載的「阿魯香腸熟肉」，傳出要盤讓的消息，網友對此十分不捨，紛紛表示趁這些天趕緊去吃，作最後巡禮，以免遺憾。（圖／翻攝自阿魯香腸熟肉臉書，下同）

記者林悅／台南報導

在台南飄香40餘載的「阿魯香腸熟肉」，傳出要盤讓的消息，網友對此訊息十分關心，懷疑是不是挺不過疫情，還是另有原因，讓老顧客們心生不捨。業者吳照舜表示最主要是沒有人手，也累了，所以才有「盤讓」的想法。

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台南小吃舉世聞名，台南人心中的小吃美食老店，並不一定是2022米其林指南台南必比登推介的店家，而是具有台南人心中的老味道，是人情味，也是在地台南味。

位在台南市中西區海安路一段的「阿魯香腸熟肉」第二代老闆吳照舜說，自從老爸開始這攤點心攤就是全家溫飽的頂樑柱，就算是刮風下雨、風吹雨淋這攤就是要出，不然全家就要喝西北風。看著老爸的辛苦，實在是不想再做「吃」的行業，所以他跟著雕刻師學手藝，為廟宇的藝術做貢獻，曾經離家從事廟宇雕刻的工作。

但雙親年事已高，對於手藝的傳承再度讓他內心十分糾結，最後還是和姐姐一起承接父親「阿魯」的招牌，繼續為台南在地鄉親，提供平價又美味的小吃美食。

吳老闆說，做吃的確實很辛苦，貪黑起早就為了在午前提供給底層做工兄弟的飽食，從整理食材到烹煮，都要遵從父親教導的每個步驟，雖然累但為了讓父親的手藝繼續飄香，姊弟倆就算咬了牙也是要做下去。

吳老闆說，年紀的考量是這次想頂讓的一個坎，因一站就是4～5小時，對於身體的考驗是現實的，他年紀大了，孩子又無意接手，幾經考量最後做出頂讓的決定，已與有意者接洽協商。

得知阿魯傳出要盤讓的消息，網友們擔心，日後是否能在海安路吃到「阿魯」的台南味？都說趁這些天趕緊去吃，作最後巡禮，以免遺憾。