　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美軍MQ-9死神無人機超威　曾擊殺伊朗「第二號人物」

▲▼MQ-9。（圖／路透）

▲美軍MQ-9死神無人機是現役機種中最頂尖的武裝無人偵察機。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

美軍MQ-9死神無人機（MQ-9 Reaper）14日遭俄羅斯戰機攔截後墜入黑海，事實上，MQ-9是現役機種中最頂尖的武裝無人偵察機，不僅能滯留空中長達24小時高空偵察，還能精確鎖定目標進行攻擊，曾在2020年狙殺伊朗「第二號人物」蘇萊曼尼（Qassem Suleimani）。

自2007年服役以來，MQ-9為美軍執行多次暗殺任務，曾在2020年擊殺伊朗軍事將領蘇萊曼尼，他當時是革命衛隊「聖城軍」指揮官，地位僅次於最高精神領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。以下整理4項MQ-9的超強功能。

▲▼伊朗少將蘇萊曼尼棺木返抵伊朗，最高領袖哈米尼心痛落淚。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗少將蘇萊曼尼棺木返抵伊朗，最高領袖哈米尼心痛落淚。（圖／達志影像／美聯社）

智能型無人機
MQ-9是由通用原子航空系統公司（General Atomics）製造的大型無人機，由2人組成遠端操作團隊，包括1名飛行員負責操縱方向，另1名則負責操作感應器和導向武器。它能在目標上空盤旋長達24小時，因此常用於執行監視任務。重要的是，這些任務都是在機組人員待在美國、遠離危險的情況下進行。

作戰範圍大、續航時間長
MQ-9機身長11公尺、機翼展開超過22公尺，它的作戰半徑長達1850公里，飛行高度達15公里，最大航程超過1萬1100公里，作戰範圍非常大。另外，MQ-9最大優點在於執行偵察任務時續航時間可到30小時，就算裝備滿載也能持續23小時，可以長時間在目標上空進行綿密的監偵任務，也能確保廣範圍的不間斷偵查。

▲▼MQ-9收割者無人偵查機。（圖／達志影像／美聯社）

▲MQ-9收割者無人偵查機具有高精準度、反裝甲和反人員交戰能力。（圖／達志影像／美聯社）

偵查、攻擊、防守兼備
MQ-9機上搭載不同用途的裝備，包括AN/AAS-52廣頻譜光電感測器，可取得目標的紅外線影像、雷射測距儀可精確鎖定攻擊目標，不只如此，它還能裝備重達1700公斤雷射導引炸彈或地獄火導彈。雖然MQ-9大多是作為情報蒐集裝備，但也具有高精準度、反裝甲和反人員交戰能力。

跨領域用途
MQ-9任務適應性十分廣泛，不只在軍事、國安，甚至是科學領域都大有作為，美國航空總署（NASA）為了科學研究也購入MQ-9，美國海關及邊境保衛局（CBP）用它來巡邏邊境，美國中央情報局（CIA）則用於執行偵查及監控任務。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／小三通25日起國人皆可搭！　開放中轉赴陸或返台
快訊／李全教請辭選策會！　替補人選曝光
北市男橫跨百齡橋遭撞死！　驚悚影片曝
快訊／輕航機失事墜落！　已知2人受傷
高雄大亂鬥！　「4打2」安全帽狂K頭
21歲網紅載妹「隧道飆重機」對撞！　4人慘死
快訊／杭州亞運突取消《爐石戰記》　原因曝光
瑞信恐引爆金融海嘯！末日博士警告「1件事」：將無法挽救

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女大生春假和好友出國狂歡　跑趴隔天「突然偏頭痛」腦出血昏迷

美聯社：宏都拉斯拋棄台灣　是中國在拉美「影響力漸增」新跡象

英媒爆「梅根怕看王室臉色」！　要哈利自己去查爾斯加冕典禮

美軍MQ-9死神無人機超威　曾擊殺伊朗「第二號人物」

南韓日本同意撤銷WTO爭端案　取消半導體原料出口限制

開行166年　瑞信「大到不能倒」危機分析一次看

有人想換座位！2空服員大吵雙雙下機　乘客苦等2小時飛機才起飛

快訊／美國又爆貨運列車出軌　載運有毒化學物質

韓前總統全斗煥孫子爆「從小用黑錢」享受奢華　繼母是不倫戀女星

找到3.29克拉鑽石！美國大叔公園尋寶見1顆超閃亮　撿起嗨了

大眼正妹熟練甩鍋炒飯！　店湧人潮老闆急叫她下班

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

聰明汪衝門口跟郵差收信　熟練叼回家！網：工讀生

隋棠被控擾鄰認了有陰影　「電梯到7樓小孩就安靜」

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

客人語音狂催單「快餓死了」　外送：再撐1分鐘我飄移過去

買餐驚見「美女廚神」炒飯！網暴動：點一百份　本尊曝光說話了

妹想過河爸幫抱高往前推　下秒沒踩穩→慘跌水中

五股角頭母出殯遵古禮跪叩　「罐頭塔→酒牆」千人到場

Minnie吃台排骨飯：好便宜..舒華超得意　為坐摩天輪「和雨琦研究ATM領錢」XD

女大生春假和好友出國狂歡　跑趴隔天「突然偏頭痛」腦出血昏迷

美聯社：宏都拉斯拋棄台灣　是中國在拉美「影響力漸增」新跡象

英媒爆「梅根怕看王室臉色」！　要哈利自己去查爾斯加冕典禮

美軍MQ-9死神無人機超威　曾擊殺伊朗「第二號人物」

南韓日本同意撤銷WTO爭端案　取消半導體原料出口限制

開行166年　瑞信「大到不能倒」危機分析一次看

有人想換座位！2空服員大吵雙雙下機　乘客苦等2小時飛機才起飛

快訊／美國又爆貨運列車出軌　載運有毒化學物質

韓前總統全斗煥孫子爆「從小用黑錢」享受奢華　繼母是不倫戀女星

找到3.29克拉鑽石！美國大叔公園尋寶見1顆超閃亮　撿起嗨了

南寳樹脂攜手南消、區公所辦演練　強化自主應變落實風險管理

台中大雅2公車脫班…50學生延誤上學　原因超扯：竟是司機確診

華航直飛高松「送小豆島船票3禮」！呆呆獸公園4月開、瀨戶內海放煙火

偷公園處業務！爆觀傳局長「搶向蔣萬安邀功」　花季活動鬧雙胞

日本雅虎評選A、B組最佳九人！張育成獲選最佳一壘手

獨／領6000元5管道　登記入帳最快、郵局領錢排第3

陸委會：小三通25日起國人皆可搭乘　並開放中轉赴陸或返台

夜市玩套圈圈「套中柯基」！牠立馬搖尾燦笑：快帶我回家

張育成經典賽超猛MVP火力　紅襪教頭：看起來更壯了

別讓選策會成2024破口！　游淑慧直批：李全教至今還在硬拗

15歲少年遭人推落月台　下秒火車進站輾過

國際熱門新聞

鬧區旅館「男女窗邊激戰」　路人駐足直擊皮影戲

即／瑞信股價「狂瀉30%」創新低

宏國外長：台灣拒絕增加金援　是我方與中國建交原因

中國富翁郭文貴在美被捕　涉詐欺洗錢307億元

即／紐西蘭規模7.0強震　發布海嘯警報

男捐腎給結婚6年妻　意外發現是兄妹崩潰

讓AV女優泳裝陪客「無風俗許可」　SOD老闆被捕！

大股東排除再注資　瑞信股價狂瀉20%創歷史新低

宏都拉斯外長稱與中國關係基於「實用主義」

瑞士信貸危機再掀銀行股拋售潮　美股跌280點

爸爸倒車沒注意　割草機活活輾死3歲兒

俄戰機黑海上空撞毀美無人機　法新社稱俄射白磷彈

熱帶氣旋弗萊迪2度登陸東南非　累計超過270人喪生

新娘高三成績太差被退婚！父怒報警

更多熱門

相關新聞

美MQ-9無人機墜毀後　美俄防長罕見通話

美MQ-9無人機墜毀後　美俄防長罕見通話

美軍MQ-9死神無人偵察機14日在黑海上空墜毀後，美國與俄羅斯國防部長15日進行罕見通話。美方表示，美國無人偵察機被俄戰機攔截後墜毀，顯示莫斯科日益增加的侵略行為；俄方則是警告華府，在克里米亞附近使用無人機恐導致情勢升溫。

第一視角？美無人機擦身掠過俄戰機

第一視角？美無人機擦身掠過俄戰機

俄擬打撈美軍MQ-9無人機殘骸

俄擬打撈美軍MQ-9無人機殘骸

美國官員：已遠端刪除墜海MQ-9機敏軟體

美國官員：已遠端刪除墜海MQ-9機敏軟體

俄戰機黑海上空撞毀美無人機　法新社稱俄射白磷彈

俄戰機黑海上空撞毀美無人機　法新社稱俄射白磷彈

關鍵字：

軍武國際軍武MQ-9死神無人機

讀者迴響

熱門新聞

網址「6000.gov.tw」超好記！　3/22上網登記準備領6000

台中女大生夜店喝掛！一起床「身上剩內褲」

快訊／領6000元！　財政部：3月22日起開放上網登記

二膽兵待3年全掌握　島上僅40人

嘉義女國中生剛買麥當勞　與機車相撞慘死

帶全家吃壽司郎「突送5甜點」！爸一看崩潰

登記6000元！22起日每日兩組

台北母子街頭下跪舉雙手！居民曝心痛真相

麻古茶坊連13天「指定飲品買1送1」

即／台中七大行政區3/21起停水47小時

即／高雄女身中多刀無呼吸心跳　同居男友「殺紅眼」

二膽兵恐挖出更大的坑！一早6點就在海邊　還打給台灣

6000怎麼領？　「登記入帳」4步驟一次看

小S訪問「來賓全程擺臭臉」直播全放送

弟弟女友同居「內衣亂丟」！姊見她習慣超頭痛

更多

最夯影音

更多
大眼正妹熟練甩鍋炒飯！　店湧人潮老闆急叫她下班

大眼正妹熟練甩鍋炒飯！　店湧人潮老闆急叫她下班
敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

聰明汪衝門口跟郵差收信　熟練叼回家！網：工讀生

聰明汪衝門口跟郵差收信　熟練叼回家！網：工讀生

隋棠被控擾鄰認了有陰影　「電梯到7樓小孩就安靜」

隋棠被控擾鄰認了有陰影　「電梯到7樓小孩就安靜」

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面