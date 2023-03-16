美MQ-9無人機「擦身掠過」俄軍戰機　空中第一視角疑曝光

記者吳美依／綜合報導

美軍MQ-9無人機（MQ-9 Reaper）14日遭俄國蘇愷-27戰鬥機（Su-27）撞擊螺旋槳後墜落黑海，遺骸目前尚未打撈起來。15日流出的一段影片顯示，疑似俄國飛行員的拍攝者坐在蘇愷-27駕駛艙，捕捉MQ-9從左側近距離掠過的畫面。

這段4秒鐘影片由親俄自媒體Fighterbomber在Telegram頻道分享，之後被多間媒體轉載，但真實性未獲美俄任何一方證實。

美國軍事網站《動力》（The Drive）指出，2者飛行速度似乎相差很大，可能是碰撞原因之一，例如無人機調整速度或飛行航線時，被蘇愷-27飛行員無意間撞上。熟悉MQ-9操作的消息人士透露，即使只是微小功率改變，都可能導致這架無人機很快地減速。

▲疑似14日MQ-9近距離掠過蘇愷-27的畫面在網路瘋傳，但真實性未獲證實。（圖／翻攝Telegram@/fighter_bomber）

《動力》指出，影片並未拍到俄軍的侵略性或不安全行為，例如直接飛到無人機前面傾倒燃料並撞擊螺旋槳，但目前還無法確認這就是14日碰撞事件畫面，也可能在完全不同的時間地點拍下，因為MQ-9經常出現在黑海上空，多次被俄軍攔截也不足為奇，此外也需要更多證據才能判斷，俄軍是否試圖擊落無人機，或者僅為誤判。

有人質疑影片是飛行模擬軟體的電腦合成影像（CGI），但《動力》從飛行員頭盔反射、帶手套的雙手、駕駛艙玻璃污漬等線索研判，這很可能是真實拍攝。

五角大廈形容俄軍攔截的行動魯莽又不專業，一名美軍官員看過MQ-9回傳影片後說，俄軍飛行員「衝向無人機」後「失去控制」並且撞上螺旋槳，「這不是你會看到一名專業飛行員做的事。」美方尚未正式宣布無人機是否被刻意擊落，一名空軍官員表示，「有人刻意干擾MQ-9，但這次碰撞似乎只是無能的行為。」

對此，俄羅斯國防部宣稱沒有發生碰撞，而是無人機進行激烈操作後失控墜海，他們也將試圖打撈無人機殘骸。但美方表示，他們在墜毀之前已經遠端刪除MQ-9的機密軟體，防止莫斯科竊取情資。