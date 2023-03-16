美國官員：已「遠端刪除」墜海MQ-9機敏軟體　防止被俄羅斯竊密

▲美國官員表示，已經遠端刪除墜海MQ-9的機敏軟體。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

美軍一架MQ-9無人機14日在黑海上空，被俄羅斯蘇愷-27（Su-27）戰鬥機撞毀墜落之後，至今尚未撈到無人機殘骸。不過有2名美國官員表示，在墜毀之前已經遠端刪除MQ-9的機敏軟體，防止被俄羅斯竊密。

根據CNN報導，刪除軟體的步驟是當MQ-9與2架俄羅斯 Su-27 戰鬥機相遇後所採取的。

俄羅斯安全委員會秘書帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）表示，「俄羅斯將努力打撈無人機殘骸，我不知道我們是否能夠找到它，但我們需要這樣做......我們一定會調查它。」

CNN指出，據一位海軍官員稱，美國在黑海沒有任何海軍艦艇，這將使美國試圖進行的任何恢復工作都變得極其困難和耗時。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）表示，「在不談太多細節的情況下，我可以說的是，我們已經採取措施，保護特定的無人機，而且這是美國的財產，我們顯然不希望看到任何人在我們之前找到它。」

一名美國官員說，空中相遇事件發生在克里米亞半島西南約 45 英里（72公里）處，墜落在克里米亞西南約 70 英里（112公里）處。