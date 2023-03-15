陸版ChatGPT「百度文心」16日上線　內部對話「所有員工頂上」瘋傳

▲被稱為是陸版ChatGPT的百度「文心一言」16日上線，陸網友反應不如預期。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

被稱為是陸版ChatGPT的百度「文心一言」將於明（16）日上線。根據官方介紹，文心一言是百度在人工智能（人工智慧）領域深耕10餘年的心血結晶，也是基於文心大模型技術推出的生成式對話產品。不過，部分大陸網友這個產品似乎不甚期待，微博上還瘋傳一張疑似是P圖的「內部對話」截圖，藉此揶揄這個產品。

從微博瘋傳的截圖顯示，百度公司的各位同仁，明（16日）天是百度文心的發布日...，文心必須背水一戰，發布日當日，所有百度員工、後台值班，一旦文心無法正確答覆，需要各位，及時頂上......。

也有網友秀出另一張圖片，圖片中的ChatGPT是一輛跑車，而百度文心則是與跑車型態相仿的垃圾桶，顯示出大陸民眾對百度文心的實用性充滿懷疑，也讓百度文心在上線前，蒙上一層陰影。

百度公司在2023年2月7日官宣「百度文心」項目，英文名稱為「ERNIE Bot」。百度智能雲在2月17日的「2023 AI+工業互聯網高峰論壇」上宣布，「文心一言」將通過百度智能雲對外提供服務，率先在內容和信息相關的行業和場景落地。

百度集團執行副總裁、百度智能雲事業群總裁沈抖當時表示，「文心一言」是基於百度智能雲技術打造出來的大模型，它將根本性地改變雲市場的遊戲規則，雲服務將從數字（數位）時代躍遷到智能（智慧）時代。

直至3月13日，，百度宣布將於16日下午在北京總部舉行記者會，主題圍繞「文心一言」。百度還透露這場記者會的邀請函是「文心一言」所寫。

邀請函內容為，您好！我們誠摯地邀請您參加文心一言新聞發布會。本次發佈會將於3月16日14：00在百度總部舉行，屆時我們將展示最新的產品功能和技術創新，並與媒體和合作夥伴進行交流。

文心一言是百度研發的知識增強大語言模型，能夠與人對話互動，回答問題，協助創作，高效便捷地幫助人們獲取信息、知識和靈感。通過大語言模型，我們能有更多機會利用自然語言處理技術來改善生活和工作效率，推動人工智能領域的發展，帶來更多的可能性。感謝您一直以來對我們的關注與支持，期待與您相見。