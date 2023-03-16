全中運出包「選手受傷、跆拳踢到半夜」　教育部：場館下周總體檢

▲教育部次長林騰蛟（中）表示，下周將對全中運及全大運場館進行總體檢，確保場地符合安全規定。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

新竹縣主辦的全中運資格賽接連出包，包括場地問題造成網球選手受傷，跆拳道比賽也因電子護具系統出狀況而比賽到深夜，今（16日）在立院引發立委不滿，要求體育署對新竹縣政府進行究責與檢討，及提出改善報告，教育部指出，很遺憾發生上述事件，會全力善後，包括網球賽將移師台中舉辦，下周會針對全中運及全大運的運場館進行總檢查，確保賽事舉辦前，所有場地都符合安全規定，並在6個月內提供固定工程審查機制。

立法院教文會邀請教育部針對「強化112年全國中等學校運動會競賽事宜之督導查核機制」，邀請教育次長林騰蛟及體育署長鄭世忠等人進行專題報告並備質詢，而朝野立委則不滿由新竹縣政府承辦的全中運資格賽狀況，要求體育署加強督導。

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立委吳思瑤批評，這次新竹縣政府主辦全中運有四個差，包括「場地設備差，應變處置差，縣府態度差，監督預警差」，新竹縣政府還把責任推給選手，立委陳靜敏則希望，體育署在一個月內針對全大運提出體檢報告，要求未來全國性統一賽事也應有統一把關機制。

另一名立委陳培瑜指出，全中運網球場還沒驗收就上路，造成多位選手受傷，讓人很心疼，這凸顯不只是場地不平，連設備也出問題，體育署應該督導承辦單位，釐清這次事件爭議，找出問題背後關鍵決策者及因素，針對新竹縣政府進行究責與檢討，一個月內向全民公布相關改善計畫，並在6個月內提出固定工程審查機制。

教育部次長林騰蛟則表示，很遺憾發生不幸事情，針對受傷選手已經有醫療照顧，選手希望4月之後參賽，賽程會做適當調整，全力做好善後，下周會針對運場館進行總檢查，不止是全中運，還包括全大運，確保賽事舉辦前，所有場地都符合安全規定；而在賽事舉辦完畢後，針對比賽籌辦缺失部分，也會納入檢討報告內，會請新竹縣做確實檢討。

