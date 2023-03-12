全中運跆拳道賽程喊卡　電子護具系統異常！電信警察偵辦中

▲新竹縣全中運跆拳道賽場傳出電子護具系統異常。（資料圖／新竹縣府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣全中運賽場再次出包，日前竹東中正網球場因場地問題造成選手受傷，新竹縣府也連帶遭到砲轟，縣長楊文科親上直播說明平息眾怒，10日的跆拳道比賽還特地提前至現場查勘，沒想到今日上午仍傳出電子護具系統出包，比賽喊卡。

全中運跆拳道項目10日、11日舉行品勢比賽，12日起至17日舉行對打比賽，新竹縣長楊文科前車之鑑，特別於8日在執行委員會秘書處主任、教育局長楊郡慈的陪同下前往場內查看，除了重申「務必以最高規格標準，保障選手比賽安全」外，更親自檢查賽場力波墊平整性、攝影鏡頭裝設數量等，對大會的準備工作表達肯定。

▲▼今天早上跆拳道賽中傳出電子護具系統出狀況，為慎重起見，大會立即中斷賽程，進行場地電子設備全面檢測，以求賽事完整公平。

今天早上，跆拳道對打賽中再次傳出電子護具系統出狀況，10時許暫停比賽。對此，新竹縣政府也回應，9點開賽後，第四場地出現電子設備感應問題，裁判檢視後隨即要求器材廠商進行排除。但之後第三場地、第二場地也發生類似狀況，為慎重起見，大會立即中斷賽程，進行場地電子設備全面檢測，以求賽事完整公平。

大會特別關閉館內5G原有訊號，排除無線網路影響，同時也通報電信警察到場檢測，確認是否有刻意干擾訊號，目前電信警察正在調查原因、排除問題，預計下午5點恢復比賽。