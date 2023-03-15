宏都拉斯在台學生359名　逾百人領外交部獎學金

▲根據教育部統計，目前共有359名宏國學生在台求學。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚昨（14日）透過推特提到，已指示外交部處理與中國建立正式關係事宜，兩國外交關係恐生變，而根據教育部今（15日）提供統計資料，目前仍有359名宏國學生在台求學，其中又以台大、銘傳各有31人最多，而由外交部提供的台灣獎學金生為104名，但目前台灣沒有赴宏都拉斯留學的學生。

根據教育部統計處資料，111學年度，宏都拉斯在台就讀大專校院學生人數共359名，其中修讀正式學位共220名、華語生138名、交換生1名，而由外交部提供的台灣獎學金生為104名；另目前台灣沒有赴宏都拉斯留學的學生。

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另根據教育部統計資料，宏都拉斯學生分佈在國內21間大學，其中台大、銘傳各有31名宏都拉斯留學生，也是公私立大學當中，宏國留學生人數最多的學校，另政治大學約有20名、清華大學16名，成大也有10名。

台師大目前共有16名宏都拉斯學生，台師大國際長劉以德表示，3名是自費來台的碩士學位生，其餘13名則是領外交部頒發台灣獎學金的華語生，若未來一旦兩國斷交，3名自費生預估會自費完成學業，其他13名華語生，歡迎他們繼續留下來唸書，但台師大不會提供補助，就如同日、韓等其他和台灣無邦交國學生一樣。