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獨／地獄回來的男人！全身疑罹多癌　「美國仙丹」逆轉人生變彩色

▲林先生在腎臟發現疑似有癌症病灶的陰影 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲林先生在腎臟發現疑似有癌症病灶的陰影 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名林先生因為腹痛到醫院急診，竟然發現疑似有泌尿道上皮細胞癌，當下聽到彷彿被判了死刑，不過他還是拒絕接受手術，沒想到三個月後又因為黃疸情況嚴重再度來到醫院急診，這次又發現了胰臟腫大及腫塊，疑似罹患癌王「胰臟癌」，但是他似乎是天選之人，因為現在的他，沒有手術也沒有化療，疑似的癌症病灶全部消失，現在健康的不得了！高醫外科部副主任王森稔發現了其中重要的逆轉關鍵！


67歲林先生因為腹痛來到急診，在腹部電腦斷層下看到後腹膜腔有很多軟組織而且在腎臟附近也看到疑似癌症的病灶，當時醫師覺得很有可能是泌尿道上皮細胞癌，一聽到非常有可能是癌症，整個家庭頓時陷入一陣低迷，不過林先生拒絕手術就離院，但是幾個月後林先生突然發現自己有嚴重黃疸再度來到急診，在腹部核磁共振下看到胰臟有腫大及腫塊，抽血檢查發現IgG4的數值非常的高，所以當時安排逆行性膽道鏡取出檢體後送去病理科進行化驗，結果發現病患是自體免疫性胰臟炎，經過類固醇治療後，原本懷疑的癌症病灶，竟然奇蹟般地改善。

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回想當時被宣判癌症的當下，林先生形容人生彷彿變成了黑白，但是到頭來竟然是自體免疫性胰臟炎，而且不用手術只要服用類固醇就很有機會痊癒，高醫外科部副主任王森稔解釋「自體免疫性胰臟炎，這是自體免疫性胰臟炎是一種罕見的自體免疫疾病，其盛行率在亞洲國家較為顯著，在致病原因上，目前並沒有很確切的釐清」。

▲林先生在腎臟發現疑似有癌症病灶的陰影 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲林先生在肝臟發現疑似有癌症病灶的陰影 。（圖／記者吳奕靖攝）

一般而言，自體免疫性胰臟炎在抽血檢驗時，常會看到IgG4數值上升，所以我們統稱這些疾病為IgG4自體免疫相關性症候群(IgG4-related syndrome)；目前使用類固醇(steroid)，整體來看是有蠻不錯的效果，甚至有機會可以避免掉胰臟手術。王森稔強調：「自體免疫性胰臟炎的症狀其實是非常多樣，通常當病人出現無痛性阻塞性黃疸或是肚子痛時，在影像學上看到胰臟有變大或是有腫塊的現象，醫師會開始懷疑有無自體免疫性胰臟炎的可能性，同時抽血檢查發現IgG4上升的值如果超過上限值的兩倍，就會高度懷疑患者可能有自體免疫性胰臟炎。同時電腦斷層的影像上，會看到腫大的胰臟，這時候醫師就需要做進一步的檢查，來區分出是胰臟腫瘤還是自體免疫性胰臟炎。

王森稔醫師提醒雖然現在治療上面，類固醇可以有效改善症狀但是治療後還是有可能會再度復發，如果是屬於高機率復發的自體免疫性胰臟炎病患，會建議維持性治療以降低復發的風險，維持性的治療選擇可以是低劑量的類固醇或是其他免疫抑制劑。

▲林先生在腎臟發現疑似有癌症病灶的陰影 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高醫外科部副主任王森稔。（圖／記者吳奕靖攝）
 

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