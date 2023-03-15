白帶魚和竹莢魚解禁　農委會：樂見中國符合國際規範修正作法

▲農委會樂見中國解除白帶魚、竹莢魚禁令。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

中國國台辦今（15日）宣布，為促進兩岸貿易健康發展，海關總署決定從今天起恢復台灣冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入。農委會今回應，樂見中國符合國際規範修正作法，除了中國市場以外，我國持續將漁產品銷往高端市場。

去年8月3日中國以在包裝上檢驗出新冠肺炎病毒為由，暫停台灣冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入，時隔7個多月，國台辦今發布新聞稿指出，隨著中國調降新冠病毒防控等級，決定即日起「恢復台灣冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸陸。」

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農委會說明，中國海關2022年8月以冰鮮白帶魚外包裝及冰凍竹筴魚包裝樣本檢出新冠病毒核酸陽性為由，暫停該等魚貨進口中國大陸，我方回覆，目前科學上未有新冠病毒可透過外包裝傳染到人類證據，且經隨機抽驗，新冠病毒核酸均為陰性，已強化水產品及外包裝清潔消毒確保衛生。

農委會表示，這段期間持續循正式管道向中方要求諮商，希望早日促使中國大陸取消禁令，讓兩岸農產貿易不受影響，以保障我國農民權益。農委會強調，國內出口水產品，皆符合相關檢驗標準，中國大陸之前的新冠病毒監測並不符合國際標準與做法，農委會樂見中國大陸修正其作法。

農委會說，中方當初以不符國際貿易規範影響兩岸農產貿易，我國與美國、澳洲及印度等會員在WTO/SPS委員會共同提出特定貿易關切外，並進行加工凍儲及海外拓銷獎勵等輔導措施，維持白帶魚產地價格，並成功開拓南韓、日本、馬來西亞及美國等新興市場，農委會持續協助漁民和所有通路業者，除了中國市場以外，持續將漁產品銷往高端市場。

中華民國全國漁會總幹事林啟滄表示，樂見大陸解除冰鮮白帶魚和凍竹莢魚輸中禁令，畢竟大陸一向是台灣很重要的漁產品輸出國，過去因為水產品包裝驗出病毒或藥檢沒過，但台灣已經建立很好的把關機制，可以去除食安疑慮，除了這次解禁的兩項漁產品外，希望石斑魚等其他漁產品也能盡快解除禁令。