屏東偏鄉消防員神來一針　搶救低血糖昏迷患者一命

▲三地門消防分隊隊員潘冠璋、溫為生救人一命 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣三地門青山村一村民，突然抱怨頭痛到快要裂開，意識狀況開始無法回應，家人向消防人員求助，救護人員趕到，懷疑中風，檢測血糖值54mg/dl偏低、瞳孔等大對光有反應，並有休克冒冷汗症狀，研判患者為低血糖昏迷，立即實施高級救命術，給予靜脈注射建立輸液管道，緊急送醫治療，救回一命，讓家屬相感激。

屏東縣政府消防局三地門分隊日前受理119派遣一件轄內青山村急病救護，家屬表示患者躁動且意識狀況不佳，立即出動救護車前往救援。

隊員潘冠璋、溫為生到達現場，發現病患倒臥在一樓客廳，家屬在旁不知所措，緊張地表示，病患突然抱怨頭非常痛，痛到快要裂開，意識狀況開始無法回應。

救護人員立即評估患者生命徵象，患者有糖尿病病史，因頭痛欲裂，懷疑中風，檢測血糖值54mg/dl偏低、瞳孔等大對光有反應，並有休克冒冷汗症狀，研判患者為低血糖昏迷，立即實施高級救命術，給予靜脈注射建立輸液管道，並依預立醫囑靜脈推注葡萄糖D50W IV PUSH 2支，患者於車上即清醒恢復意識，家屬如釋重負向救護人員表達萬分感謝，但救護人員還是建議患者到醫院做詳細檢查。

三地門消防分隊表示，糖尿病患者低血糖的症狀通常表現為飢餓、出汗、噁心、心慌、顫抖、面色蒼白等，低血糖時間過久嚴重者影響腦部細胞功能、呼吸及心跳，進而危及生命。

偏鄉醫療本就缺乏，三地門鄉距離屏東市大醫院路程皆20分鐘以上，所幸屏東縣政府消防局訂定預立醫療流程，開放消防局高級救護技術員依預立醫療流程執行危急個案（OHCA或低血糖患者）建立IV路徑給予急救用藥物之使用，讓該次救護送醫過程，減少患者腦部持續性缺糖的傷害，發揮119救護人員最大的功能。