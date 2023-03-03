快訊／屏東2車撞擊釀4傷！某科大女助理噴車外　男大生右耳出血

▲內埔鄉中勝路1日下午發生兩台自小客車擦撞車禍， 。（圖／民眾提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔鄉中勝路1日下午發生兩台自小客車擦撞車禍，造成兩車有4人分別受到輕傷，其中2人送醫治療，分別是屏東某科技技大學的男學生及女計畫助理，經救護人員分別送往就醫治療，幸無生命危險。

屏東縣政府消防局龍泉消防分隊於3月1日17點06分接獲內埔鄉中勝路發生車禍，獲報後立即由分隊長楊宗翰帶隊共2車5員前往救護。

龍泉車組人員抵達救護現場，立即對車禍環境進行初步危險評估及交通管制，確認現場安全無虞後，巡視2輛肇事汽車內皆無人受困，但有一名23歲男性傷患臉部擦傷，以及一名26歲女性傷患從後座甩出車外頸部疼痛，所幸意識清楚。

救護人員對其進行初評、頸椎限制保護、長背板固定及清洗傷口包紮止血，由龍泉分隊救護車將傷患後送至屏東榮總龍泉分院。

內埔警方調查，陳姓駕駛自小客車行駛在中勝路直行，與林姓駕駛租賃自小客車，內載兩名乘客行駛在中勝路68巷口直行，雙方在路口發生交叉撞，導致四人擦挫傷，無生命危險。雙方駕駛吐氣酒測值均為0.00mg/l。該路口為閃光號誌。

受傷的4人，陳姓駕駛雙腳擦挫傷及脖子扭傷，乘客未受傷，處理後離開；另林姓駕駛是某科技大學男性計畫助理，左手擦挫傷；車內兩名乘客，一人是該科大男學生、右耳流血及耳鳴；另一人也是該科大女計畫助理，則是四肢擦挫傷、脖子扭到及額頭撞傷腫脹，分別送醫治療。