屏東白目男KTV開門拉K「後腰插把槍」　潮州警聞異味輕鬆逮人

▲潮州警分局中山路所警員陳冠霖、李育瑋機警查獲槍械 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州警分局員警日前深夜執行巡邏勤務，發現一間KTV店外有青少年聚集，立即前往了解，並通報支援，其中一間包廂大門敞開，還傳出陣陣K菸味，進入包廂內查看，發現陳姓男子在場，在他身上查獲一把改造手槍及3發子彈，帶回偵辦後依法送辦。

潮州警分局中山路所警員陳冠霖、李育瑋於於12日凌晨2時許巡邏時，見轄內光春路段某KTV前有多名青少年聚集，故進入該KTV巡視有無滋事情形，並通報支援警力到場協助。

優勢警力趕來支援，於盤查聚集青少年時，發現一間包廂大門敞敞開且飄出K菸味，該包廂僅剩下一名陳姓男子(21歲)，見警神色緊張，員警認為有異，結果真的在他身上，發現了三顆子彈及一把改造手槍，而陳正在拉K、吃搖頭丸。

陳男向警方供稱，他只是來找朋友，正準備與朋友離去時即遭警方查獲，但無法交待手槍來源，警方對於陳男說詞存疑，將持續追查其槍枝來源，並調查是否有涉及其他刑案，訊後將陳男依違反毒品及槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送法辦。

潮州分局長簡彥匡表示，將不定期加強執行專案臨檢勤務，以淨化本轄治安環境，有效嚇阻黑道幫派危害治安，全力掃蕩各式非法槍械、改造槍械場所與毒品，務必將不法暴力集團連根刨起。