五股角頭母告別式完遵古禮！酒牆取代罐頭塔　千人到場還有駿馬

記者戴上容／新北報導

新北市五股地區綽號「黑松」郭姓角頭的母親15日出殯，政、商、黑道上千人參加公祭，告別式排場大，不僅有駿馬，會場更以上千支「麥卡倫12年」酒牆及白米代替飲料塔，令人見識到郭男地方實力；新北市警局動員4個分局和刑大、保大、無人機、警犬隊共160名警力全程監控，嚴防幫派藉機滋事，目前查獲3人攜帶刀械，其中有未成年1名。

▲ 五股角頭母親告別式，整場告別式遵循古禮，聲勢浩大，轟動地方，蘆洲警方也出動百名警察嚴陣以待。（圖／民眾提供）

據悉，郭男早年經營「六藝花店」承包式場布置和出廟會陣頭，長年累積廣闊人脈和勢力，後期慢慢退居幕後，過去的陣頭小弟各立山頭，前年疑似因利益糾紛衝到花店互相開槍。

今天郭母出殯告別式排場盛大，五股蘆洲等地方人士紛紛前往捻香致意，現場門禁森嚴，初估有千人到場，主會場甚至出現駿馬、黃袍掛及大型靈獅，此外，現場名車雲集，甚至出動拖板車，鮮花送禮車更是好幾十台，告別式讓人見識到郭男長年的人脈和勢力。場內部分，據與會人士透露，整場公祭遵循古禮，跪叩等禮節不少，會場內擺滿整面牆的旁邊是麥卡倫12年酒，另一側擺滿數公尺米塔。

新北市警局表示，為了防止黑幫藉機造勢整合情資，不僅事前已規畫在五股區水漾路三段靠近高速公路橋下的會場周邊實施交通管制，昨利用臉書粉專宣導民眾提前改道，並預先約制各方人馬不得串聯、不以幫派名義參加。

警方特別說明，將針對：1、未成年者。2、攜帶足以顯示幫派組合或犯罪組織之標誌、旗幟。3、有偽造以企業為名之變相幫派名稱。4、集體穿著足以顯示幫派背景之制服或黑衣服者。只要以上情形的人進入會場，一律依警察職權行使法第七條第二項規定帶回勤務處所調查身分，追查參與缘由、受何人指使參與。目前查獲3人攜帶刀械，其中有未成年1名。

此外，蘆洲分局長林詮峰親自坐鎮指揮，160名警力和警犬隊在會場周圍實施區域封鎖，霹靂小組荷槍實彈戒備，出動大型警備車、拖吊車等車輛，無人機也會從空中蒐證。林詮峰表示，警方尊重喪家治喪儀式，但為防止衝突，若任何黑幫膽敢來新北鬧事、藉機造勢，絕對祭出鐵腕、強勢執法，絕不讓步。