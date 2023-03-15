8800變3萬6！BLACKPINK票翻4倍賣　黃牛被逮...最高只能罰1萬8

▲BLACKPINK周末將在高雄世運主場館開唱。（圖／翻攝自Instagram／jennierubyjane）

記者許宥孺／高雄報導

韓國人氣女團BLACKPINK周末來台開唱，網路上就有大批黃牛販售資訊。高雄警方接獲檢舉，有人在網路上賣黃牛票，警方循線找到一名余姓男子，發現他將BLACKPINK門票以高於原價4倍兜售，原價8800元竟炒作到3萬6000元。此外，余男也同時販售告五人演唱會門票，並已完成販售賺取代購費，警方訊後依違反社會秩序維護法移請高雄地方法院簡易庭裁處，最高可罰1萬8000元。

高雄上半年演唱經濟大爆發，韓團BLACKPINK、人氣天團五月天、天后張惠妹接棒在高雄開唱，卻有不肖旅宿業者哄抬房價，連黃牛票也遍地開花。高雄市刑大科偵隊接獲檢舉，有人在網路社團販售黃牛票，價格竟翻了4倍，直呼太誇張。

▲▼警方查出余男在網路上販售黃牛票。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方循線找到一名住高雄小港區的余姓男子，發現他購買多場演唱會門票，手邊持有BLACKPINK、五月天、告五人等門票同時進行販賣。其中，BLACKPINK原價8800元的門票，竟瘋狂喊價，一張得要3萬6000元，同場5800元的門票，也被炒作到1萬2000元，不過價格實在太貴，還沒有人下手。

而新生代創作樂團告五人首次攻蛋，余男竟也持有數張門票，原價1350元炒作到一張2200元，750元硬生生多了一張千元鈔票才肯賣，不過仍有粉絲心甘情願買單。警方查出余男確實已完成販售，並賺取代購費，訊後全案依違反社會秩序維護法移請高雄地方法院簡易庭裁處。

警方指出，販售黃牛票可依社會秩序維護法第64條第2款規定：「非供自用，購買運輸、遊樂票券而轉售圖利者。」管轄法院簡易庭可處3日以下拘留或新台幣1萬8千元以下之罰鍰，票券也可依同法第22條規定沒入。

▲警方於小港區查獲余男。（圖／記者許宥孺翻攝）