3萬元賣槍公園面交　警方早盯上！當街追逐壓制5男女下場慘

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局9日下午接獲線報，有民眾在萬華區老松公園旁聚眾鬥毆，警力趕往現場才發現，原來是便衣刑警在抓槍枝，警方立刻上前支援，並逮捕5名男女嫌犯。警方指出，當天因為警方表明身分，其中1嫌想要逃跑，雙方追逐才引起民眾注意。

警方1月份接獲情資，42歲的林姓男子要賣槍枝，透過56歲的陳姓男子仲介，相約在萬華區老松公園陪面交，並將槍枝藏在41歲的林男身上，另外還找來40歲的黃男、46歲的余女陪同，一共5人到現場等待買家現身。

▲警員當街追逐槍砲嫌犯，被民眾誤會是聚眾鬥毆。（圖／記者邱中岳翻攝）

但警方早已在現場埋伏，見到5人現身後立刻上前表明身分，其中黃男見到警員拔腿就跑，在50公尺外被警員場制伏，現場追逐引起民眾注意，誤以為是打架糾紛而報警，快打警力也立刻趕往現場支援。

警方到場後發現竟然是自己人在抓槍，立刻協助控制現場，藏槍的林姓男子相當狡猾，還將槍、彈分別藏在公園不同地方，警員帶著林男沿路尋找，才將槍枝、子彈15顆一併起獲，並將現場5人全部帶回警局偵辦。

▲嫌犯談妥3萬元面交槍彈，還沒等買家上門就被警方鎖定。（圖／記者邱中岳翻攝）

擁槍的林嫌表示，得知李姓男子要賣槍，雙方談妥3萬元面交，沒想到被警方逮個正著。警訊後依照《槍砲彈藥刀械管制條例」送辦。