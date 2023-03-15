包租婆「投資虛擬幣」3700萬1毛拿不回　詐團17人下場曝

記者鄧木卿／台中報導

新北市1名50歲林姓婦人以收房租維生，積累不少現金，去年1月間因有人要承租而加賴，2人相談甚歡，林女被對方所提的投資虛擬貨幣的高報酬引誘，陸續投入2000萬元，帳戶金額一度高達5490萬元，後來要提領出來又得再繳各種名目的費用，總共匯出3696萬元，卻一塊錢也領不到，林女難過的報警「一輩子積蓄全沒了」，台中警跟蒐多月，去年9月北上逮捕29歲段姓男子等17人，粗估有20人被害，金額逾6500萬元。

▲新北市1名包租婆網路投資2000萬，賺了5500萬卻拿不回，警方逮捕17名詐騙份子。（圖／民眾提供，下同）

台中市刑警大隊偵六隊去年獲報6月獲報，有多名被害人遭遇詐騙，金額龐大，經查，林女長期在新北市靠收房租為業，擁有大量現金，有男子在2月間透過591租屋網要承租房子，為方便連絡，2人加LINE好友，對方透過各種漂亮字眼和圖表，慫恿投資泰達幣、比特幣，誆稱保證獲利、穩賺不賠。

林女見有利可圖，陸續匯出2000萬元，一開始帳面獲利2810萬元，後來一度高達5490萬元，林女開心得想要領出來，但對方要求先繳稅金、手續費等各種名目推託，後來完全失聯，林女這才驚覺被騙了。

警方經長期蒐證，去年9月北上台北市士林區趁詐團車手提領完不法所得後，跟隨回公司，當場逮捕其他車手以及自稱泰達幣幣商等16人，查扣不法所得2200萬元，接著再回到台中查緝段姓主嫌，從帳冊得知，至少有20人受騙，金額逾6500萬元，其中有6人金額較大。

警方訊問後，將17人以刑法詐欺罪、組織犯罪防制條例及洗錢防制法等移請士林地檢署偵辦，除段嫌收押之外，其餘16人依2萬至10萬元不等交保。