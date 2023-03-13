　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

被邀進「極樂聯誼」！單身妹一看震驚：好淫亂　過來人揭內幕

女性滑手機（圖／達志影像／美聯社）

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像／美聯社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前被邀進一個聯誼群組，對方笑說，這個聯誼群尺度不小，同時入群需簡單回答幾個問題，包括身高體重、感情狀態、有無開放性經驗等，不僅如此還得提供生活及裸露照，這讓她震驚不已，氣得直接封鎖，「第一次遇到這種事，超級不舒服，感覺很淫亂。」

女網友在Dcard娓娓道來，原本她和一位網友聊天都很正常，經常開玩笑打屁，直到某天，對方突然問她，想不想參加「大尺度聯誼」，當下她沒覺得不妥，然而看到入群前「要回答的問題」後，瞬間錯愕不已。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對方透露，這個聯誼群歷史悠久，裡面有很多帥哥美女，有很多類型的聚會，當中不乏普通的唱歌、酒局，年齡則落在18歲到42歲；至於入群前要簡答幾個問題，分別是能否接受1-3秒視訊（確認為本人）、如何與介紹人認識、為何想加入群組、基本資訊（身高／體重／年齡／感情狀態／活動範圍）、有無開放式性經驗、有無適合的朋友可介紹等。

▲。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO受邀進大尺度聯誼群組。（圖／翻攝自Dcard）

同時，入群還要提供3張照片，包括生活照、身材照及裸露照，不過男生無須提供裸露照，而是要提供可判斷「弟弟」長度的照片。

看到這一連串問題，原PO不客氣地回應，「這種我沒興趣，我在找男友，不是床伴好嗎？」接著也沒多說什麼，直接封鎖對方。

她不禁感嘆，「台灣何時這麼性開放了？一對一約炮就算了，現在竟然出現這種假借唱歌、聚餐的活動之名，行男女生集體互相約炮之實的LINE社群？還是我孤陋寡聞了？大家有遇過或聽過類似的聯誼活動嗎？現在乖乖的人是不是越來越少了」

對此，網友們紛紛回應，「我也有遇到過欸！原來台詞都一樣，而且還是一個女生問我，後來才知道是因為要攜伴進去，然後在裡面好像聊一聊看對眼，就可以約出來了」、「猴痘大聯盟」、「好奇這樣玩真的快樂嗎？」、「我也遇過，但我退出了，超可怕的」。

▲。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO看完氣得直接封鎖。（圖／翻攝自Dcard）

另外，還有人機警提醒，「只是很粗糙的騙女生裸照的地方」、「騙照片用的，之前有看到外流是用LINE騙傻女生的大尺度照片」、「這是詐騙...如果被拿到照片或是開視訊被截圖，他們會拿照片威脅妳匯錢」。

PO文也釣出網友經驗談，「我就有進去過這種群組，還不只一個，也有去過聚會幾次，當時年輕愛玩，只覺得靠這個認識人很方便，有時候大家正常聊天還是蠻好玩的，後來工作太忙，加上越來越不喜歡裡面的幾個人就退出了。這種群組生態跟酒店文化有點類似，男生通常比較像是酒店經紀的角色，要負責拉小姐進去才有業績，業績可以讓這個男生繼續待在群組裡夜夜笙歌，不然會被當作對群組沒貢獻，遭管理員踢掉。」

該名網友也直呼，「第一次去聚會，原本想說刷個存在就好，沒想到從此完完全全顛覆我的三觀，那次好像是在類似酒吧的地方，有些可能早就互相看上眼了，在那狂喇舌，打開包廂真的不誇張，還以為是古代的酒池肉林。在群組裡大家抱持著及時行樂的想法，說多瘋狂就有多瘋狂，不過大家都你情我願，我覺得無妨，畢竟不犯法。」

❤4大瓶洗衣精399、1包不到12元衛生紙、資生堂防曬乳、台東頂級鮮蛋！超殺優惠夯品...免會員、快速結帳

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
牛仔褲、睡衣「穿多久洗一次」？專家給答案　1物沒洗噁炸
快訊／淘汰找中國出氣！韓國暴打22分改寫單場最多得分紀錄
陸官媒「AI新聞主播」首亮相！　聲音一出網傻了
「每天喝紅茶」死亡風險降9～13％！
淡水公寓母子雙亡　相驗竟是「兒悶死母親」再輕生
父母早逝！透天留給三兄妹　「剩他1人住」竟被逼走...1原因

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

住得越靠水越有錢！超簡易「風水元素」掌握這些避免越住越衰

被邀進「極樂聯誼」！單身妹一看震驚：好淫亂　過來人揭內幕

男友幫泡熱可可！她一喝驚「不對勁」　網見真相嚇瘋：這是犯罪

史書華粉專復活！提鍾沛君「乳癌復發」　她嘆：很難想像是位醫師

快訊／AV界震撼彈！三上悠亞正式「宣布引退」　粉絲崩潰

相親到一半媒人慘死⋯「神秘體質」堪比東京死神　2度改編日劇

添生力軍！長榮航空增購5架波音787-9新機　「投入歐洲北美航線」

雲嘉南國家風景區管理處　榮獲柏林旅展金城門獎生態旅遊類銀星獎

課堂挖掘「AirDrop神用途」得救了！一票人狂讚：新型交友軟體

「鬥牛士牛排」將回歸新竹巨城！網激動：我的童年回憶復活了

對手抹油？餅總發現頻摸褲　古巴教頭：沒查到禁用物質

萬華警突遭攻擊眼鏡碎裂！　51歲男出拳偷襲+罵三字經

老公出差忘帶「婚戒」　妻親自飛7小時交手上

男童當哥吉拉闖城市模型　建築遭壓爛...維修費近9萬

《黑暗榮耀2》惡女有報應嗎　朴涎鎭最後下場公開

撒基努霸總式寵妻「我怕太太！」　不敢對視老婆…遭小S虧：窩囊XD

一聽「去不了日本」張育成哭了　謝球迷力挺：國外沒人站我這

中華隊遭淘汰...張育成落淚！　首發聲：我們讓世界都看見了

中華隊遭古巴雙轟狙擊　1:7吞敗...無緣晉級下一輪

和妻吵架...男深夜潛靈骨塔　偷岳父骨灰罈「丟橋下出氣」

住得越靠水越有錢！超簡易「風水元素」掌握這些避免越住越衰

被邀進「極樂聯誼」！單身妹一看震驚：好淫亂　過來人揭內幕

男友幫泡熱可可！她一喝驚「不對勁」　網見真相嚇瘋：這是犯罪

史書華粉專復活！提鍾沛君「乳癌復發」　她嘆：很難想像是位醫師

快訊／AV界震撼彈！三上悠亞正式「宣布引退」　粉絲崩潰

相親到一半媒人慘死⋯「神秘體質」堪比東京死神　2度改編日劇

添生力軍！長榮航空增購5架波音787-9新機　「投入歐洲北美航線」

雲嘉南國家風景區管理處　榮獲柏林旅展金城門獎生態旅遊類銀星獎

課堂挖掘「AirDrop神用途」得救了！一票人狂讚：新型交友軟體

「鬥牛士牛排」將回歸新竹巨城！網激動：我的童年回憶復活了

兩岸大學生領袖營福建舉行　探討社區治理標準

Ozone出道「成員突+1」惹議！　團員慶祝PO文有洋蔥

吃魚會聰明！營養師曝「魚類營養圖鑑」，提醒「4種魚」要適量

住得越靠水越有錢！超簡易「風水元素」掌握這些避免越住越衰

被邀進「極樂聯誼」！單身妹一看震驚：好淫亂　過來人揭內幕

淘汰找中國出氣！韓國暴打22分改寫單場最多得分紀錄

烏軍俄瓦格納血戰「爭奪巴赫姆特市中心」　俄南再遭飛彈轟炸

驚悚！彰化阿伯遭西瓜刀砍死　後頸刀痕「長達10公分」

「曾2次請管中閔到院說明」　監察院：稱眼睛痛缺席隔天還跑選舉

淡水公寓母子雙亡　相驗竟是「兒悶死母親」再輕生

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

生活熱門新聞

正妹看球裡面沒穿瘋傳！本尊怒告

春雷要響了　「解渴鋒面」報到時間曝

不只張育成！中華隊「1低調強者」被推爆

路上超常見！台灣男生幾乎「1髮型」關鍵曝

快訊／AV界震撼彈！三上悠亞正式「宣布引退」

這照片中「有隻蛙」！一圈驚呆：好明顯

不只賽程爛！悍創「3大荒唐」被挖出　PTT洗版罵爆

網瘋傳「1顆棒球」控古巴投手！真相打臉

百年大旱恐重演　「全台一波明顯春雨」時間曝

中華隊「地獄賽程」遭疑有票房壓力　教育部：悍創曾想申請補助

一夜回冬！今降11℃「清晨9.3度」　吹11級強風

機車牽上區間車？旅客通報攔查　他免補票可出站！台鐵曝真相

中華隊進了「死亡之組」？　他1句話揭關鍵

預賽最悲情隊伍是誰？鄉民點名它：從天堂掉地獄

更多熱門

相關新聞

你被愛情控制了嗎？　專家揭4件事必須做

你被愛情控制了嗎？　專家揭4件事必須做

當我們面對愛情時，我們常常感到困惑和迷茫，不知道如何應對情感問題和人際關係。是我們控制愛情，還是愛情控制我們？這似乎是一個很難回答的問題，但實際上我們可以通過一些方法和技巧來更好地控制自己的情感和行為。

麻辣燙闆娘太正！客投訴竟喊：我目前單身

麻辣燙闆娘太正！客投訴竟喊：我目前單身

單身哪裡輸？90K妹問「只差無法啪啪」全場吵翻

單身哪裡輸？90K妹問「只差無法啪啪」全場吵翻

女友「見他勃起就喊色」！網心累　最美博士羞揭5原因

女友「見他勃起就喊色」！網心累　最美博士羞揭5原因

女生「胸部越大＝性慾越強」？許藍方羞吐真相

女生「胸部越大＝性慾越強」？許藍方羞吐真相

關鍵字：

極樂聯誼聯誼大尺度裸露照單身極樂性愛

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Selina宣布懷孕！認愛小7歲男友1年當媽了

台北街頭捕獲「南韓男神」她被帥翻：要昏倒

中華隊無緣東京！他成唯一晉級8強台灣人

曾染毒滿臉瘡　她仙氣現況太驚人

台灣下屆先打資格賽？網轟蠢制度

遇龜速車超怒　近看「車尾1紙條」秒解氣

Selina懷胎12周「公開寶寶小名」！　前夫張承中說話了

春雷要響了　「解渴鋒面」報到時間曝

不只張育成！中華隊「1低調強者」被推爆

發薪日沒入帳！同事「卻沒疑問」他驚不對勁

路上超常見！台灣男生幾乎「1髮型」關鍵曝

水溝撈出濕淋淋小貓　蛻變絕美精靈

中華隊球員「眼下為何塗2條黑」答案揭曉

快訊／AV界震撼彈！三上悠亞正式「宣布引退」

路人問狗要不要10萬？價格嚇傻他

更多

最夯影音

更多
對手抹油？餅總發現頻摸褲　古巴教頭：沒查到禁用物質

對手抹油？餅總發現頻摸褲　古巴教頭：沒查到禁用物質
萬華警突遭攻擊眼鏡碎裂！　51歲男出拳偷襲+罵三字經

萬華警突遭攻擊眼鏡碎裂！　51歲男出拳偷襲+罵三字經

老公出差忘帶「婚戒」　妻親自飛7小時交手上

老公出差忘帶「婚戒」　妻親自飛7小時交手上

男童當哥吉拉闖城市模型　建築遭壓爛...維修費近9萬

男童當哥吉拉闖城市模型　建築遭壓爛...維修費近9萬

《黑暗榮耀2》惡女有報應嗎　朴涎鎭最後下場公開

《黑暗榮耀2》惡女有報應嗎　朴涎鎭最後下場公開

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面