被邀進「極樂聯誼」！單身妹一看震驚：好淫亂　過來人揭內幕

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像／美聯社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前被邀進一個聯誼群組，對方笑說，這個聯誼群尺度不小，同時入群需簡單回答幾個問題，包括身高體重、感情狀態、有無開放性經驗等，不僅如此還得提供生活及裸露照，這讓她震驚不已，氣得直接封鎖，「第一次遇到這種事，超級不舒服，感覺很淫亂。」

女網友在Dcard娓娓道來，原本她和一位網友聊天都很正常，經常開玩笑打屁，直到某天，對方突然問她，想不想參加「大尺度聯誼」，當下她沒覺得不妥，然而看到入群前「要回答的問題」後，瞬間錯愕不已。

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對方透露，這個聯誼群歷史悠久，裡面有很多帥哥美女，有很多類型的聚會，當中不乏普通的唱歌、酒局，年齡則落在18歲到42歲；至於入群前要簡答幾個問題，分別是能否接受1-3秒視訊（確認為本人）、如何與介紹人認識、為何想加入群組、基本資訊（身高／體重／年齡／感情狀態／活動範圍）、有無開放式性經驗、有無適合的朋友可介紹等。

▲原PO受邀進大尺度聯誼群組。（圖／翻攝自Dcard）

同時，入群還要提供3張照片，包括生活照、身材照及裸露照，不過男生無須提供裸露照，而是要提供可判斷「弟弟」長度的照片。

看到這一連串問題，原PO不客氣地回應，「這種我沒興趣，我在找男友，不是床伴好嗎？」接著也沒多說什麼，直接封鎖對方。

她不禁感嘆，「台灣何時這麼性開放了？一對一約炮就算了，現在竟然出現這種假借唱歌、聚餐的活動之名，行男女生集體互相約炮之實的LINE社群？還是我孤陋寡聞了？大家有遇過或聽過類似的聯誼活動嗎？現在乖乖的人是不是越來越少了」

對此，網友們紛紛回應，「我也有遇到過欸！原來台詞都一樣，而且還是一個女生問我，後來才知道是因為要攜伴進去，然後在裡面好像聊一聊看對眼，就可以約出來了」、「猴痘大聯盟」、「好奇這樣玩真的快樂嗎？」、「我也遇過，但我退出了，超可怕的」。

▲原PO看完氣得直接封鎖。（圖／翻攝自Dcard）

另外，還有人機警提醒，「只是很粗糙的騙女生裸照的地方」、「騙照片用的，之前有看到外流是用LINE騙傻女生的大尺度照片」、「這是詐騙...如果被拿到照片或是開視訊被截圖，他們會拿照片威脅妳匯錢」。

PO文也釣出網友經驗談，「我就有進去過這種群組，還不只一個，也有去過聚會幾次，當時年輕愛玩，只覺得靠這個認識人很方便，有時候大家正常聊天還是蠻好玩的，後來工作太忙，加上越來越不喜歡裡面的幾個人就退出了。這種群組生態跟酒店文化有點類似，男生通常比較像是酒店經紀的角色，要負責拉小姐進去才有業績，業績可以讓這個男生繼續待在群組裡夜夜笙歌，不然會被當作對群組沒貢獻，遭管理員踢掉。」

該名網友也直呼，「第一次去聚會，原本想說刷個存在就好，沒想到從此完完全全顛覆我的三觀，那次好像是在類似酒吧的地方，有些可能早就互相看上眼了，在那狂喇舌，打開包廂真的不誇張，還以為是古代的酒池肉林。在群組裡大家抱持著及時行樂的想法，說多瘋狂就有多瘋狂，不過大家都你情我願，我覺得無妨，畢竟不犯法。」