投資自己有用嗎？過來人「靠1專長」爽加薪15K：完勝

▲花錢投資自己，像是留學、考證照真的有用嗎？（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「投資自己有用嗎？」一名網友直言，很多人積極考碩博士班、考專業證照，或是出國留學增添漂亮履歷，但一路上肯定也花了不少錢，因此好奇「那些花出去的錢，有回饋到自己身上嗎？」文章引發熱議，就有網友分別考到日文N1與多益910分，相比下來靠英文實力讓薪水多1萬5000元，因此認為「英語完勝！」

一名男網友在Dcard表示，許多人為了闖出一片天，付出許多努力與金錢，像是念碩博士班、出國留學、買線上課程、上證照班等，讓他不禁疑惑想問「投資自己有用嗎？」

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儘管學到一技之長，但原PO也進一步想問，大家花出去的錢，是否回饋到自己身上？那些課程和學位，真的有幫助嗎？還有考到的證照，真的有加薪嗎？

▲為了增進能力，許多人認真讀書考證照。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



文章曝光後，一名網友分享「大學為了追會日文的學妹，結果日文讀到N1，但工作後會日文根本沒用，薪水和台企一樣爛，然後我用多益910分去找工作，薪水都比日企高個10k~15K（非理工相關），英語完勝」。

也有從事科技業的網友直言，「要在科技業打滾的卡友，想要好的起跑點，學歷>能力（唯一建議：讀四大電資碩），進一線IC輕鬆年薪破150萬，碩士花個2~3年好好讀，有好的起跑點，薪資成長也快很多」。

不過也有人認為，「投資理財就是投資自己，以前考的證照可能當時有幫助，或是未來某個時段用的到」。至於到底要不要留學，一名苦主回應個人定性很重要，「去英國交換半年，花了快50萬，真的是去玩耍的，還想說自己可以從中學到些什麼，殊不知出去後真的只剩下大玩特玩」。