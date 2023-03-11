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罹癌生死看淡！重生投入公益服務　門諾志工羅爺爺用笑陪癌患

▲從事教職退休的門諾志工鄭偉民，在罹癌重生後，主動赴癌症資源中心服務，被封為門諾最愛笑的志工爺爺。（圖／門諾醫院提供，下同）

從事教職退休的門諾志工鄭偉民，在罹癌重生後，主動赴癌症資源中心服務，被封為門諾最愛笑的志工爺爺。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

從事教職工作退休的73歲門諾醫院志工鄭偉民，在罹癌恢復健康後，主動赴癌症資源中心服務，4年來梳理租借假髮並陪伴癌友，爽朗笑聲加上十足親和力，幫助許多患者度過病痛幽谷，被封為是門諾最愛笑的志工爺爺。
 
「很勇敢卻無膽！」很難看出現在笑容可掬、愛開玩笑的鄭爺爺，曾是名胃癌患者，他總自嘲個性勇敢，手術後卻成了無膽之人；回想起8年前因高血壓就診，被醫師2次要求健檢都當「逃兵」，第3次妥協，確診罹患胃癌第1期，治療過程沒有惶恐悲傷，反倒更正向看待自己的人生下半場。

▲從事教職退休的門諾志工鄭偉民，在罹癌重生後，主動赴癌症資源中心服務，被封為門諾最愛笑的志工爺爺。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲▼4年來梳理租借假髮並陪伴癌友，爽朗笑聲加上十足親和力，幫助許多患者度過病痛幽谷。

鄭偉民說，胃鏡檢查過程，發現醫師欲言又止，隱約嗅到一點詭譎，心裡有數地淡然指著屏幕裡滿是紅點的胃，笑著問「這些是不是就是癌細胞？」希望以輕鬆的口吻，化解原本瀰漫在診間的凝重氣氛。
 
65歲開始抗癌的鄭偉民，坦言治療過程「很痛」，肝臟切掉一部分、膽囊也割除，身上同時掛了6條引流管，幾次排泄無知覺的他，因不知道自己是否能熬過這場病痛，曾想過最壞打算，好在醫護細心照料，「重啟他過往教書、研究理化的毅力」，用這股自信成功對抗病魔。

▲從事教職退休的門諾志工鄭偉民，在罹癌重生後，主動赴癌症資源中心服務，被封為門諾最愛笑的志工爺爺。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
他說，手術後麻藥未退，在加護病房反覆甦醒過程就告訴自己，為報答醫師賜予的力量和幫助，「只要我還能站起來，就要再把它傳遞出去」，於是4年前投身癌症資源中心當志工，用自身治療及面對癌症的經驗，幫助無助的癌友正視自己的生命。
 
在患者眼中，鄭偉民陪伴過程總是充滿溫暖笑顏，不斷分享用積極的態度治療癌症，並以正向的心念面對每一天。他還常叮嚀大家「一天到晚自怨自艾幹什麼？」與其躲在家中消磨生命，倒不如走出去面向陽光，看看大自然界的變化、鳥兒的叫聲。現在的他相當珍惜重生後的日常，不僅擔任志工，還成為癌資中心瑜珈班長，把握時間付出服務。
 
他說，這些年陪伴許多癌友，因每個人病況不同，為了鼓勵他們重拾治療信心，幾乎都用嘻嘻哈哈的口吻交談，藉此敞開心胸、忘卻擔憂，並以自己的開懷心態和外表為例，希望大家勇敢抗癌，謹遵醫囑、樂觀迎接每一天，是療程中最重要的關鍵。

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