顧寶明「千萬遺產」讓嫩妻被告侵佔　長女27字回應

▲顧寶明演出電影《健忘村》村長角色，同劇演員還有舒淇、楊祐寧等人。（圖／鏡週刊報導，下同）

圖、文／鏡週刊

資深藝人顧寶明本來是挖土機駕駛，年輕時加入華視演員訓練班，與藝人譚艾珍是同期同學，他因為長得不夠帥，只能零星參加舞台劇表演，直到1978年，他在華視綜藝節目《綜藝100》參與短劇演出，嶄露頭角，當時的主持人張小燕看好他自然的喜感，視他為徒弟，提拔他進節目當固定班底，2人交情甚篤。

之後顧寶明跨足戲劇，從早期的《京城四少》《全家福》《我們一家都是人》，一直到後來的《公主小妹》《籃球火》等偶像劇，都有精湛演出，近年更因為在真人版《櫻桃小丸子》中飾演友藏，被原作家稱讚是全世界最像該角色的人，也因此被譽為「國民爺爺」，再度受到矚目。

▲顧寶明演活了《櫻桃小丸子》中的友藏爺爺角色，被譽為「國民爺爺」。

除了電視劇外，顧寶明演出的電影作品也不勝枚舉，包括《暗戀桃花源》《徵婚啟事》《消失的情人節》等知名電影，都可見到他非凡的演技，2007年，與李連杰、劉德華、金城武等巨星合演《投名狀》，他飾演老謀深算的「狄公」角色，更奠定他在兩岸硬底子戲精的地位。

▲顧寶明（右）演出《暗戀桃花源》的袁老闆角色，被譽為經典之作。

既然被稱為戲精，顧寶明的得獎紀錄也很讓人津津樂道，早在1982年，顧即因《他是我兄弟》電視劇，奪得第17屆金鐘獎最佳男主角獎；1992年他演出電影《暗戀桃花源》的袁老闆角色，成為經典代表作，也奪下當年金馬獎最佳男配角獎；2006年再因《砲彈與菜刀》獲得第41屆金鐘獎迷你劇集最佳男配角獎肯定。

▲1992年，顧寶明因電影《暗戀桃花源》，奪下金馬獎最佳男配角獎。

不過，顧寶明也曾經因二度酒駕，讓自己的演藝事業陷入低潮。1993年11月，顧酒後開車行經新店，因講電話精神不集中，逆向撞到一名老榮民，後來對方送醫不治，顧因向警方自首，也跟對方家屬達成和解，最後被依過失致死罪，輕判有期徒刑6個月、緩刑4年。

▲顧寶明曾因二度酒駕肇事，讓自己的演藝事業陷入低潮。

沒想到他沒學到教訓，2004年6月11日凌晨5點多，顧寶明再次在新店酒後駕車，他先撞到水果攤，又連續擦撞5部停在路邊的轎車，最後衝進一家雜貨店裡，當時酒測值高達1.24，嚴重超標，他的車頭毀損冒煙，幸好他沒有大礙，被依公共危險罪送辦，他事後非常懊惱，也因此決心戒酒。

人生下半場，顧寶明因身體狀況不佳，推掉不少影視戲劇邀約，改以舞台劇演出為主，2017年，他曾因左手顫抖、臉部肌肉不協調，一度傳出罹患帕金森氏症，就醫檢查後，確認是自律神經失調，顧當時透露，是因為他演出的舞台劇，需要一次扮演2個角色，造成他身心疲憊，之後便慢慢淡出螢光幕。

▲電影《消失的情人節》是顧寶明的遺作。

顧寶明曾說，自己年輕時太愛玩、太自我，不懂得珍惜身邊人，還沒有準備好就走入婚姻，最後只能選擇分開，雖與2位前妻沒有聯絡，但是早已與兒女們和解，尤其女兒顧乃玠的4個小孩，與外公顧寶明的關係相當親密，他也很享受含飴弄孫的樂趣，對比現今女兒控告遺孀，顧若地下有知，恐不勝唏噓。

針對相關訴訟，本刊致電陳燕青、顧祐宗、顧乃玠查證，陳燕青、顧祐宗手機未接、簡訊未回；至於顧乃玠接到電話時，先沉默了幾秒，之後表示：「已經進入司法程序，只是家務事，不方便透露太多，感謝關心！」

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