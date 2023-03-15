顧寶明「閃電三婚小33歲嫩妻」原因曝　長女與後媽靈堂大打出手

▲藝人顧寶明去年離世，女兒顧乃玠（左）與父親合照淚別。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

另一名知情人士B小姐則告訴本刊，顧寶明生前雖然都對外聲稱，第3任妻子陳燕青只小他20歲，但實際上陳比顧小了33歲，甚至比顧的女兒還要小7歲，2個人結婚時，陳二專剛畢業，當時只有22歲。

B小姐透露，顧寶明、陳燕青相識於2005年，陳當時才剛從服裝設計科畢業，跟朋友相約華視附近的百花園咖啡廳聊天，碰巧顧也跟友人在咖啡廳內談事情，2人因此攀談認識，認識2週後，陳便搬入顧位在新北市新店區燕子湖的別墅同居，沒多久，顧就對外宣布3婚的消息。

▲顧寶明2005年在華視（圖）附近的咖啡廳認識第3任妻子，不久後結婚。

至於2人為何會決定結婚？顧寶明曾在上節目時透露，他相當欣賞陳燕青那種冷靜、成熟的處女座個性，因他自己是急性子的牡羊座，2人相處起來，個性剛好可以互補，而陳也很懂得如何「治」他，他舉例說，自己是老菸槍，多年來都戒不掉，陳希望幫他戒菸，用的方式竟是：若顧不願戒菸，陳就陪著他一起抽，逼得他不得不低頭。

B小姐也告訴本刊，顧寶明與陳燕青結婚約17年，幾乎形影不離，顧若去海外拍戲，陳偶爾也會陪同前往，直到去年2月，顧因髖骨關節手術，每天都要到新店耕莘醫院復健，為方便就醫，才搬出別墅，與陳在醫院附近租屋同居。

▲去年2月，顧寶明為方便就醫，與妻子在新北市新店耕莘醫院附近租屋。

去年3月18日，顧寶明因身體不適，緊急到新店耕莘醫院求診，不料，隔日清晨，就因十二指腸潰瘍、失血過多，導致心肺衰竭猝逝，雖然陳燕青也感到非常哀慟、難以接受，但顧寶明的兒女認為，陳沒有好好照顧父親，對此有所埋怨，雙方可能因此埋下爭執的導火線。

另一名知情人士C先生透露，顧乃玠目前是高點電視台節目部經理，也是美食節目《台灣百味》的製作人，算是演藝圈內人，顧寶明過世後，陳燕青本來想出面主導告別式，但顧乃玠不同意，2人曾為此發生爭執，最後才由熟悉演藝圈的顧乃玠負責處理。

▲顧寶明離世後，藝人金士傑（圖）出席追思會，送好友最後一程。

當時顧寶明的靈堂設在國寶會館，許多演藝圈人士前往弔唁，顧乃玠一一與前來致意者合照、發文紀錄，陳燕青則從未對外發聲。不過，事後傳出，家屬為顧寶明辦頭七法會的時候，顧乃玠和陳都到場，本來雙方沒有互動，卻不知為何吵了起來，2人甚至當著親友的面大打出手，旁人見狀趕緊把2人拉開，事情才沒鬧大。

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