顧寶明嫩妻比長女小7歲！為千萬遺產撕破臉　第3任妻子說詞難接受

▲顧寶明過世後，藝人張小燕特別到靈堂弔唁，顧乃玠則一路陪同。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

去年3月19日，資深藝人顧寶明因心肺衰竭，不幸離世，享壽72歲，當時他與第1任妻子生的女兒顧乃玠，每天都守在靈堂，一手包辦父親的後事及追思會，送走父親之後，她仍經常在臉書分享思念的心情，不過，外界不知道的是，她正為了父親的遺產，與父親的第3任妻子、小自己7歲的後母陳燕青對簿公堂。

本刊調查，顧寶明退伍後，就與第1任妻子結婚、生下長女顧乃玠，但這段婚姻只維持了5年多就結束；第2段婚姻與妻子生下兒子顧祐宗，但最後依然以離婚收場。顧55歲時，娶了第3任妻子陳燕青，2人沒有子女，但卻一起生活了約20年。

▲藝人顧寶明去年離世，女兒顧乃玠（左）與父親合照淚別。

知情人士A先生告訴本刊，顧寶明突然過世之後，他的女兒向國稅局調閱父親的財產清冊，赫然發現顧的存款、保管箱、投資理財帳戶、上市櫃股票、短期票券、期貨、壽險保單、基金等，合計1千多萬元的資產，竟不翼而飛。

顧乃玠追查得知，父親留下的約700萬元定存、200萬元活存、3檔股票及數萬元人民幣，都在過世後10天內，全被移轉到陳燕青名下，為釐清父親的遺產是否遭侵吞？顧一度找上陳想了解原委。

不過，陳燕青矢口否認侵吞顧寶明的遺產，堅稱財產是夫妻共有，顧乃玠無法接受，去年10月委託律師對陳提出侵占、偽造文書等告訴，要求她吐出父親的遺產。

A先生告訴本刊，檢方為釐清真相，曾傳雙方開庭，了解來龍去脈，陳燕青到庭後，依然堅稱顧寶明帳戶裡面的財產，是2人所共有，並非侵占所得，但顧乃玠提出國稅局提供的財產清冊當證據，一口咬定父親名下千萬元資產，都在父親死後隔天、去年3月20日至29日間，被陳陸續移轉到她名下。

▲顧寶明是台灣演藝圈的長青樹，過世後，親友籌辦追思會緬懷他。

國稅局資料顯示，顧寶明的華南銀行等帳戶內，約700萬元定存，在其過世後突然被解掉，並被分拆成100至200萬元不等金額，短短幾天被分次轉匯，連同顧原有的200多萬元活存，共約1千萬元被轉至陳燕青的新光銀行帳戶。

此外，顧寶明的證券戶內原持有台積電、達欣工程與兆進3檔股票，在其死後也被全數賣出，賣股所得65萬多元，後來也都匯入陳燕青的帳戶，由於顧還有留下人民幣約2萬元（約新台幣10萬元）現金也不知去向，顧乃玠懷疑同樣是遭陳侵吞。

A先生透露，根據調查，顧寶明的銀行帳戶曾在其過世後，多次在凌晨時段被人登入，由於並無駭客侵入的跡象，加上登入地點都是在台北市大安區同一個位置，因此顧乃玠合理懷疑是陳燕青所為，至於全案是否涉及侵占、偽造文書等刑事責任，仍有待進一步查明。

▲顧寶明的女兒控告父親第3任妻子侵吞千萬元，官司在北檢（圖）訴訟中。

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