顧寶明「千萬遺產」爆糾紛！　女兒怒告小33歲後媽

▲藝人顧寶明去年離世，女兒顧乃玠（左）與父親合照淚別。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

資深藝人顧寶明去年3月離世，至今剛好滿週年，但他的女兒及第3任妻子卻為了上千萬元遺產，對簿公堂。本刊調查，顧寶明去世後，他的女兒清查父親遺產，發現後母竟在父親死後10天內，將顧的存款、股票等約1,100萬元資產，陸續轉進自己的帳戶，顧的女兒提出質疑，後母堅稱財產是夫妻共有，顧的女兒無法接受，已經正式控告後母親侵占、偽造文書。

本刊調查，顧寶明退伍後，就與第1任妻子結婚、生下長女顧乃玠，婚姻只維持5年多；第2段婚姻與妻子生下兒子顧祐宗，仍以離婚收場。顧55歲時，娶了第3任妻子陳燕青，2人沒有子女，一起生活了約20年。

知情人士A先生告訴本刊，顧寶明驟逝後，他的女兒向國稅局調閱父親的財產清冊，赫然發現父親留下的約700萬元定存、200萬元活存、3檔股票及數萬元人民幣，都在過世後10天內，全被移轉到陳燕青名下，她找上陳詢問，但陳燕青堅稱財產是夫妻共有，顧乃玠無法接受，去年10月委託律師對陳提出侵占、偽造文書等告訴。

▲顧寶明的女兒控告父親第3任妻子侵吞千萬元，官司在北檢（圖）訴訟中。

國稅局資料顯示，顧寶明華南銀行的700萬元定存，在其過世後突然被解掉，並被分拆成100至200萬元不等金額分次轉匯，連同原有的200多萬元活存，共約1千萬元在數日內被轉至陳燕青的新光銀行帳戶。

此外，顧寶明的證券戶內原持有台積電等3檔股票，在其死後也被全數賣出，賣股所得也都匯入陳燕青的帳戶；顧留下的人民幣約2萬元（約新台幣10萬元）現金也被懷疑同樣遭陳侵吞，全案是否涉及侵占、偽造文書等刑事責任，仍有待進一步查明。

另名知情人士B小姐則告訴本刊，顧寶明第3任妻子陳燕青實際上比顧小了33歲，2人結婚時，陳當時只有22歲。她透露，2人2005年在華視附近的咖啡廳結識，認識2週後，陳便搬入顧的別墅同居，沒多久，顧就對外宣布3婚的消息。

B小姐也告訴本刊，去年2月，顧因髖骨關節手術，每天都要到新店耕莘醫院復健，為方便就醫，與陳在醫院附近租屋同居。去年3月18日，顧寶明因身體不適，緊急到該醫院求診，不料，隔日清晨，就因十二指腸潰瘍、失血過多，導致心肺衰竭猝逝，雖陳燕青也非常哀慟，但顧寶明的兒女認為，陳沒有好好照顧父親，可能因此埋下爭執的導火線。

▲顧寶明2005年在華視（圖）附近的咖啡廳認識第3任妻子，不久後結婚。

另一名知情人士C先生透露，顧寶明過世後，陳燕青與顧乃玠一度爭辦告別式，曾為此發生爭執，最後由熟悉演藝圈的顧乃玠負責處理。當時顧寶明的靈堂設在國寶會館，事後傳出，家屬為顧寶明辦頭七法會的時候，顧乃玠和陳不知為何吵了起來，甚至當著親友的面大打出手，旁人見狀趕緊拉開，事情才沒鬧大。

本刊調查，顧寶明本來是挖土機駕駛，年輕時加入華視演員訓練班，他因長得不夠帥，僅零星參加舞台劇表演，直到1978年，他在華視綜藝節目《綜藝100》參與短劇演出，當時的主持人張小燕看好他自然的喜感，提拔他進節目當固定班底，2人交情甚篤。

之後顧寶明跨足戲劇，從早期的《京城四少》一直到後來的《公主小妹》等偶像劇，都有精湛演出，近年更因為在真人版《櫻桃小丸子》中飾演友藏，被譽為「國民爺爺」，再度受到矚目。

除了電視劇外，顧寶明演出的電影作品也不勝枚舉，包括《暗戀桃花源》《徵婚啟事》等電影，2007年，與李連杰、劉德華、金城武等巨星合演《投名狀》，他飾演老謀深算的「狄公」，更奠定他在兩岸硬底子戲精地位。

▲顧寶明演出電影《健忘村》村長角色，同劇演員還有舒淇、楊祐寧等人。

1982年，顧即因《他是我兄弟》電視劇，奪得金鐘獎最佳男主角獎；1992年他演出電影《暗戀桃花源》也奪下當年金馬獎最佳男配角獎；2006年再因《砲彈與菜刀》獲得金鐘獎迷你劇集最佳男配角獎肯定。

不過，顧寶明也曾因二度酒駕，讓自己的演藝事業陷入低潮。1993年11月，顧酒後開車行經新店，逆向撞到一名老榮民，對方送醫不治，顧被依過失致死罪，輕判有期徒刑6個月、緩刑4年；2004年6月，顧寶明再次在新店酒後駕車肇事，當時酒測值高達1.24，被依公共危險罪送辦，他事後決心戒酒。

顧寶明曾說，雖與2位前妻沒有聯絡，但是早已與兒女們和解，尤其女兒顧乃玠的4個小孩，與他的關係相當親密，他也很享受含飴弄孫的樂趣，對比現今女兒控告遺孀，顧若地下有知，恐不勝唏噓。

針對相關訴訟，本刊致電陳燕青、顧祐宗、顧乃玠查證，陳燕青、顧祐宗手機未接、簡訊未回；顧乃玠則表示：「已經進入司法程序，只是家務事，不方便透露太多，感謝關心！」

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