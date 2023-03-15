　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

超奇葩！「台灣巴菲特」坐牢1天抵41萬　吸金41億判14年定讞

▲交易,行收賄,走後門。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲億圓富集團總裁周瑞慶利用各種話術吸金，遭判刑定讞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

自稱「台灣巴菲特」的億圓富集團總裁周瑞慶，營造各種假象違法吸金41億餘元，高雄高分院更一審將他判刑14年、併科罰金4.5億元，但罰金可易服勞役3年折抵，相當於坐牢1天可以抵41.1萬元。全案再上訴，最高法院15日駁回上訴定讞。

判決指出，化名「陳子龍」、「陳總」的周瑞慶，自2013年起就與億圓富集團內的幹部分工合作，在台灣各地成立分公司，並透過說明會向民眾宣稱集團是全國第一家合法控股公司，資產雄厚，除了有土地房產數百筆以外，還將經營渡假會館、食品、服飾等多項產業，未來更要股票「上市上櫃」，誘騙數百位民眾掏錢投資。

不僅如此，集團還以「股票質押」、「借款保證獲利18％到24％」等各種煉金話術，讓投資者每月領取固定的顧問費與車馬費，誘騙被害人投入更多的血汗錢。不少被害人原本不信，但確實都拿到分潤，最後不僅投入更多，還「吃好逗相報」，讓被害金額、人數，不斷堆高，最後讓集團捲走41億餘元。

檢調單位2016年大動作搜索，一舉破獲集團，周瑞慶趕緊落跑，甚至還變裝躲避查緝，直到2018年中秋節才被逮。一審依違反《銀行法》、《洗錢防制法》、《偽造文書》等罪，將周瑞慶判刑17年，併科罰金9億元；二審高雄高分院改判刑15年6月、罰金5億元，罰金易服勞役可折抵3年，相當服勞役1日價值約45.6萬元。

案經撤銷發回，更一審法院改將周瑞慶判刑14年、併科罰金4億5千萬元，罰金仍可易服勞役，折抵日數為3年；亦即周瑞慶若多服刑3年，就可免繳交4億5千萬元罰金，相當於坐牢1天可以抵41.1萬元。全案再上訴，最高法院15日駁回上訴定讞。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
珍奶買1送1！　今限時搶喝
新竹棒球場開挖圖曝！施工內容與設計圖不同　廠商認了
快訊／啦啦隊女神老父撞進加護　女駕駛找到了
快訊／黃牛被抓了！　BLACKPINK票翻4倍賣
新竹大秘寶再現！　國際賽場挖出「廢棄磚石、馬桶蓋」
高雄6歲女童「瘦成骷髏頭」　餓到垃圾桶找食物
啦啦隊女神爸爸「腦出血危險傷勢曝」！　淚：肋骨鎖骨都斷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

包租婆「投資虛擬幣」3700萬1毛拿不回　詐團17人下場曝

人妻同居小王懷孕！手術前「不想殺生」要綠夫當爸　健身教練怒告

啦啦隊女神老父車禍顱內出血　「路邊起步白車」女駕駛找到了

8800變3萬6！BLACKPINK票翻4倍賣　黃牛被逮...最高只能罰1萬8

口腔癌毒販全身插管繼續賣藥　巧！與抓他的小隊長同名同姓

「我沒錢吃飯」裝窮騙好心少女　借錢哥摸1下要關8個月

超奇葩！「台灣巴菲特」坐牢1天抵41萬　吸金41億判14年定讞

3萬元賣槍公園面交　警方早盯上！當街追逐壓制5男女下場慘

夫騎腳踏車出門失蹤9小時！　婦急衝派出所...暖警全面查訪秒尋獲

「假面慈善家」身背3條通！陳在斌侵占307萬善款　摩鐵開毒趴遭逮

想為過世半年父上香脫逃　受刑人聽警喊話被逮笑了

蔡依林新專輯進度「永遠在路上」　笑：請大家先聽聽別人的！

台式應援震驚全球 MLB官網讚藝術｜20230314 ET午間新聞

玉澤演來台「大嗑台灣美食」！　麵線配珍奶...好吃到：哇哇哇XD

大元曝單親「沒感受過父愛」！　屈中恆暖心送禮...她爆哭：謝謝爸

「覺得我穿得漂亮的舉手」　一刀未剪還原黃瓊慧質詢

天生無雙臂的偉大媽媽　用腳幫女兒穿衣、做飯

韓媒曝私下喬分組　韓球迷罵翻：不自量力｜20230314 ET午間新聞

貓妹忘情吸嘴邊肉不放！　狗哥無奈哭哭：偶的肉...

3人合力拔超硬麥芽膏　爆筋嘶吼變裝置藝術

包租婆「投資虛擬幣」3700萬1毛拿不回　詐團17人下場曝

人妻同居小王懷孕！手術前「不想殺生」要綠夫當爸　健身教練怒告

啦啦隊女神老父車禍顱內出血　「路邊起步白車」女駕駛找到了

8800變3萬6！BLACKPINK票翻4倍賣　黃牛被逮...最高只能罰1萬8

口腔癌毒販全身插管繼續賣藥　巧！與抓他的小隊長同名同姓

「我沒錢吃飯」裝窮騙好心少女　借錢哥摸1下要關8個月

超奇葩！「台灣巴菲特」坐牢1天抵41萬　吸金41億判14年定讞

3萬元賣槍公園面交　警方早盯上！當街追逐壓制5男女下場慘

夫騎腳踏車出門失蹤9小時！　婦急衝派出所...暖警全面查訪秒尋獲

「假面慈善家」身背3條通！陳在斌侵占307萬善款　摩鐵開毒趴遭逮

時隔35年！　美俄黑海「撞船事件」變MQ-9無人機墜毀事件

陸進出口銀行與沙烏地阿拉伯國家銀行　完成首筆人民幣貸款合作

「紅孩兒」韓志杰近況曝光！赴美改當上班族　長髮照網震撼：美翻了

連續超越梅西！哈蘭德單場狂進5球　刷新歐冠最快30球紀錄

男生吃70%巧克力「可保護1器官」！研究證實：最好天天吃

立委酸「給國軍喝豆奶」農委會哪有這麼好心　陳吉仲：我面惡心善

溢價率僅3.5%！　高雄今年首賣地不見建商投標

新北炒飯正妹「為何爆紅？」　他揭關鍵1因素：大家就會驚豔

雞肉也缺貨！台南必比登名店博仁堂不漲價　四物雞恐變排骨

台灣首賣！　麥當勞「草莓優格派」、「OREO草莓冰炫風」限時搶吃

社會熱門新聞

邀看夜景…UBER司機硬載女大生性侵

顧寶明「千萬遺產」爆糾紛！　女兒怒告小33歲後媽

電梯工扳手24樓墜落　同事抬頭遭插進頭骨　

扛48kg女員工摸敏感部位　寵物店老闆遭判刑

夫妻泰安賞櫻卻開車到鹿谷深山　失聯9天墜谷雙亡

啦啦隊女神父閃車連2撞送加護　警追白車駕駛

顧寶明「閃電三婚小33歲嫩妻」　原因曝光

落網第一視角曝！　朱漢宗被逮笑了

明仁會「170旗袍辣妹」來源混雜！　小弟看臉認出：我點過她

啦啦隊女神父閃車撞傷　疑惹禍女駕駛找到了

即／二膽兵在廈門！金門檢：最快明發布通緝

夫妻開車到南投鹿谷！翻車墜谷多日無人發現雙亡

即／台中3歲女童被凌虐全身傷　無照惡保母夫妻認了

當街殘殺已婚牙醫情郎　小三判15年

更多熱門

相關新聞

婦嗆丈夫不做愛提離婚官司　二審准離

婦嗆丈夫不做愛提離婚官司　二審准離

新北市劉姓婦人結婚後與婆婆同住，引發婆媳問題，婆婆嫌過年祭祖供品不豐盛，丈夫竟逼婦人在親戚面前罰跪20分鐘；婦人也因丈夫忙碌，婚後8年沒有性生活，丈夫還嗆她「我有賞你一頓飯就不錯了」！婦人訴請離婚，一審未准，上訴二審後，高等法院改判准離婚。

誹謗罪違憲？憲法法庭激辯

誹謗罪違憲？憲法法庭激辯

棒球隊長塵爆案求償　高院改判八仙免責

棒球隊長塵爆案求償　高院改判八仙免責

確診病患砍護士案　二審重判9年4月

確診病患砍護士案　二審重判9年4月

柯怡如／養寵物，不是喜歡就可以

柯怡如／養寵物，不是喜歡就可以

關鍵字：

法律人權吸金億圓富台灣巴菲特最高法院勞役定讞

讀者迴響

熱門新聞

新北「炒飯正妹」爆紅！老闆緊急叫她下班

不是吃太鹹！醫曝「洗腎」最大元兇

邀看夜景…UBER司機硬載女大生性侵

即／蘇-27戰機撞擊　美MQ-9無人機墜落黑海

說斷就斷、分手後最絕情的3大星座

男友尺寸「保險套很難買」　妹子吃避孕藥！網反推1物

王淨「甜靠曹佑寧肩膀」放閃了！　合照首公開

蘋果官網突上架2新品！果粉嗨喊：真香

板橋林家「第九代金孫」降肉！　外公是重量級名醫

林襄進軍東京時尚圈！

行李安檢照出胖胖生物　打開嚇壞

這照片中「有隻蛙」！一圈驚呆：好明顯

「狗界壯漢」滿身肌肉！主人一叫秒回頭萌笑

顧寶明「千萬遺產」爆糾紛！　女兒怒告小33歲後媽

即／蛋價飆漲撐不住！彰化不二坊蛋黃酥漲價5元

更多

最夯影音

更多
想為過世半年父上香脫逃　受刑人聽警喊話被逮笑了

想為過世半年父上香脫逃　受刑人聽警喊話被逮笑了
蔡依林新專輯進度「永遠在路上」　笑：請大家先聽聽別人的！

蔡依林新專輯進度「永遠在路上」　笑：請大家先聽聽別人的！

台式應援震驚全球 MLB官網讚藝術｜20230314 ET午間新聞

台式應援震驚全球 MLB官網讚藝術｜20230314 ET午間新聞

玉澤演來台「大嗑台灣美食」！　麵線配珍奶...好吃到：哇哇哇XD

玉澤演來台「大嗑台灣美食」！　麵線配珍奶...好吃到：哇哇哇XD

大元曝單親「沒感受過父愛」！　屈中恆暖心送禮...她爆哭：謝謝爸

大元曝單親「沒感受過父愛」！　屈中恆暖心送禮...她爆哭：謝謝爸

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面