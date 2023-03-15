超奇葩！「台灣巴菲特」坐牢1天抵41萬　吸金41億判14年定讞

▲億圓富集團總裁周瑞慶利用各種話術吸金，遭判刑定讞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

自稱「台灣巴菲特」的億圓富集團總裁周瑞慶，營造各種假象違法吸金41億餘元，高雄高分院更一審將他判刑14年、併科罰金4.5億元，但罰金可易服勞役3年折抵，相當於坐牢1天可以抵41.1萬元。全案再上訴，最高法院15日駁回上訴定讞。

判決指出，化名「陳子龍」、「陳總」的周瑞慶，自2013年起就與億圓富集團內的幹部分工合作，在台灣各地成立分公司，並透過說明會向民眾宣稱集團是全國第一家合法控股公司，資產雄厚，除了有土地房產數百筆以外，還將經營渡假會館、食品、服飾等多項產業，未來更要股票「上市上櫃」，誘騙數百位民眾掏錢投資。

不僅如此，集團還以「股票質押」、「借款保證獲利18％到24％」等各種煉金話術，讓投資者每月領取固定的顧問費與車馬費，誘騙被害人投入更多的血汗錢。不少被害人原本不信，但確實都拿到分潤，最後不僅投入更多，還「吃好逗相報」，讓被害金額、人數，不斷堆高，最後讓集團捲走41億餘元。

檢調單位2016年大動作搜索，一舉破獲集團，周瑞慶趕緊落跑，甚至還變裝躲避查緝，直到2018年中秋節才被逮。一審依違反《銀行法》、《洗錢防制法》、《偽造文書》等罪，將周瑞慶判刑17年，併科罰金9億元；二審高雄高分院改判刑15年6月、罰金5億元，罰金易服勞役可折抵3年，相當服勞役1日價值約45.6萬元。

案經撤銷發回，更一審法院改將周瑞慶判刑14年、併科罰金4億5千萬元，罰金仍可易服勞役，折抵日數為3年；亦即周瑞慶若多服刑3年，就可免繳交4億5千萬元罰金，相當於坐牢1天可以抵41.1萬元。全案再上訴，最高法院15日駁回上訴定讞。