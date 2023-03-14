長庚手術技能訓練暨研發中心啟用　提供外科醫師訓練場域

▲長庚手術技能訓練暨研發中心揭牌啟用。（圖／長庚醫院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為提供外科醫師完備的訓練場域及提供國際級的訓練師資，長庚醫院籌備2年的「手術技能訓練暨研發中心」，14日正式啟用。長庚醫院表示，這些國際級師資的手術示範課程，將提供外科醫師完備的訓練場域，除了培育國內的外科醫師醫療技術，也將吸引更多國際醫師來台學習，增加台灣醫療在國際的新亮點。

長庚醫院表示，這座「手術技能訓練暨研發中心」，位在林口長庚醫院研究大樓，空間約有500坪，依使用功能規劃為手術訓練區、擬真手術訓練區和多功能運用區(含課程講解暨休憩區)等。手術訓練區共設置24台手術台，為全台最大規模之手術訓練場域，配置儀器設備、手術器械等教學設備，單場次可容納百位醫師進行手術訓練，並傳承長庚醫院創院四十多年經驗，結合長庚體系各院區手術專精領域的優秀師資，提供外科醫師精進手術技能，精進外科醫師訓練模式。

啟用後首場次將於3月25日、26日(週六-週日)由魏福全院士領軍整形外科醫療團隊進行手術示範課程，開放國內外醫師報名參與，截至目前報名相當踴躍，學員來自馬來西亞、日本、韓國、香港、新加坡、以色列、沙烏地阿拉伯、瑞典、義大利、哥倫比亞、埃及…等22個國家；當天於1樓國際會議廳並同步開放視訊課程讓國內醫師及醫學生參與。

長庚醫院自創院來即不斷提升醫療服務品質，更重視外科訓練的重要性，在王瑞慧董事長全力支持下，斥資建置一座國際級的「手術技能訓練暨研發中心」。包括：王瑞慧董事長、長庚決策委員會程文俊主委、陳昱瑞名譽主委、魏福全院士暨林口長庚、台北長庚、基隆長庚院長、長庚行政中心主管、健保署石崇良署長、桃園市衛生局劉宜廉局長暨多家儀器設備公司等各界人士出席啟用典禮。