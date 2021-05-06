台大友達立聯合研發中心 3年拋3000萬鑽研前瞻顯示、3D立影技術

▲台灣大學校長管中閔。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

國立台灣大今（6日）攜手友達光電宣布正式成立「友達台大聯合研發中心」。該合作案初期將以每年１千萬元以上的研發資金，為期至少３年３千萬元的合作模式，在台大電機系教授吳忠幟的主持下，聚焦於中長期的前瞻技術合作。今日揭牌儀式由台大校長管中閔與友達董事長彭双共同主持典禮。

台大校長管中閔於致詞中表示，這個合作案對雙方皆具有重大的意義。希望藉由注入台大的研發能量，結合友達深厚的面板技術實力與實務經驗，在長遠而穩固的合作中，創造更多的國際競爭優勢。同時，透過密切的產學合作，也希望能讓台大與產業無縫接軌，培育出更多未來發展所需的專業人才。

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▲台灣大學攜手友達光電共同成立聯合研發中心，在友達光電董事長暨執行長彭双浪及台灣大學校長管中閔揭牌後，研發中心正式啟用。（圖／記者湯興漢攝）

台大說明，近幾年產業在數位化、智慧化的轉型壓力下，面臨的不只是決策佈局、生產製造、供應鏈、銷售等各種模式的瞬變，更是影響企業存亡的危機。考量台大與友達雙方的專業長才與實際產業需求，此研發中心將以面板顯示、感測技術、AIoT以及智慧場域應用的相關技術作為研發的主題方向，期望雙方的結合能激發出更進一步的創新思維與能量。

台大提到，做為台灣規模最大的研究型大學，在研發技術、人才培育上，累積了數十年豐沛的能源，而友達光電則在顯示技術與智慧場域應用擁有全方位的技術與深厚的創新能量，雙方的合作可說是學界與業界的強強聯手。「友達台大聯合研發中心」的創立不僅是產學合作的里程碑，相信也將一同在產業技術上的突破做出重大貢獻。

▲▼友達台大聯合研發中心正式啟用。（圖／記者湯興漢攝）



