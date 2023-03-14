傳「美毀台半導體」？　蔡正元提「信美論」：相信美國摧毀台灣

▲蔡正元。（圖／記者黃克翔攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨前立委蔡正元日前引述美國網路人士推文，稱白宮內有「毀滅台灣」計畫，遭到外交部駁斥是有心人士刻意放大疑美論。蔡正元14日再度指出，曾在前美國總統川普任內擔任國家安全顧問的歐布萊恩（Robert O'Brien）說「美國會摧毀台灣的半導體設施，以避免被中國大陸接收」，看來摧毀台灣是美國兩黨的共識，這可不是「疑美論」而是「信美論」，相信美國會摧毀台灣。

蔡正元日前引述美國華府廣播節目著名主持人嘉蘭尼克森稱，「白宮有內線消息透露，當被問到有什麼比新保守烏克蘭方案更具災難性的事情，美國總統拜登竟然回答等你看到我們『毀滅台灣』的計劃就知道」，遭到外交部駁斥是有心人士刻意放大疑美論、不實資訊。

蔡正元14日再爆料，曾在川普政府任內擔任國家安全顧問的歐布萊恩表示，若中國大陸攻打台灣，美國會摧毀台灣的半導體設施，以避免被中國大陸接收。對此，他質疑，美國只要摧毀台積電嗎？要摧毀台積電難道不摧毀科學園區？要摧毀科學園區難道不摧毀新竹？還有台中、台南、高雄都有科學園區，也都有台積電，也都會被美國摧毀，美國CSIS兵推還說要摧毀所有港口。

蔡正元強調，曾參贊美國最高機密的官員有如此坦率說法令人震驚，看來摧毀台灣是美國兩黨的共識，這可不是「疑美論」而是「信美論」，相信美國會摧毀台灣。美國拿不走的便寧可摧毀，也不讓中國大陸拿走，現在到底誰是台灣的敵人？越來越朦朧了，也越來越清晰了。