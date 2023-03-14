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社會 社會焦點 保障人權

搜救畫面曝！夫妻泰安賞櫻卻開車到鹿谷深山　失聯9天墜谷雙亡

記者唐詠絮、黃資真／南投報導

彰化一對陳姓夫妻本月5日與家人稱要去台中泰安賞櫻，突然失聯找不到人，警方調查後發現手機定位卻在南投鹿谷鄉，有員警與民眾今(14)日早上前往附近搜尋後發現該車墜落30公尺深的山坡下，夫妻2人明顯死亡，事發原因還有待後續釐清。

▲▼ 彰化夫妻開車到南投，不慎墜谷雙亡 。（圖／民眾提供）

▲彰化夫妻開車到南投，不慎墜谷雙亡 。（圖／民眾提供，下同）

警方調查，57歲陳男與55歲林姓妻子本月5日早上向女兒說要去台中泰安賞櫻，卻失聯多天，於8日向警方報案失蹤，經調閱監視器畫面，發現車子最後出現在國3交流道和美入口匝道。

▲▼ 彰化夫妻墜谷雙亡。（圖／民眾提供）

▲熱心民眾與員警行經該處時發現有撞擊痕跡，往下一看發現有車輛。

然而，員警多次進行手機定位結果卻是在南投鹿谷，因此緊急連絡鹿谷消防分隊，動用多名警義消上山協尋仍找不到人，直到14日早上9時40分，竹山分局延平所員警與熱心民眾先發現事故撞擊的痕跡，往下一看找到滾到30公尺深的山谷底下的失蹤車輛，但2人已明顯死亡。詳細事發原因還有待警方後續釐清。

女兒透露，父母是退休族，不常出門旅遊，可能偶爾才臨時出門玩，不曾聽聞父、母駕車前往南投縣鹿谷鄉銀杏森林附近景點遊玩，應該對當地路況不熟而發生意外。

▼失蹤車輛跌落山谷底，警消利用破壞器材將2人遺體運出。

▲▼ 彰化夫妻開車到南投，不慎墜谷雙亡 。（圖／民眾提供）

▲▼ 彰化夫妻開車到南投，不慎墜谷雙亡 。（圖／民眾提供）

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