流感重症再增3例「沒接種疫苗」！上周4.6萬人類流感就醫

▲疾管署防疫醫師林詠青。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（14）日公布國內再增加3起流感併發重症個案，都是50歲以上中壯年、年長族群，感染A型流感，沒有接種疫苗。而上周門急診類流感就診人次46,948人次，較前一周略升3.6%，疾管署提醒目前仍是流感等呼吸道疾病好發季節，民眾還是要多注意。

疾管署防疫醫師林詠青表示，上周新增3例流感併發重症病例(2例A型H3N2、1例A型H1N1)，為2例男性及1例女性，年齡介於50多歲至80多歲，均未接種本季流感疫苗，其中1例具慢性肺疾、代謝性疾病、心血管疾病及腎臟疾病等潛在疾病史，發病日介於今年3月2日至3月10日。

[廣告]請繼續往下閱讀...

疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，近4周合約實驗室分離出呼吸道病毒以流感病毒為多、其次為腺病毒，其中流感病毒分離率處高點且以A型H3N2為主，顯示流感等呼吸道病毒持續於社區活動。

中國大陸近日甲型流感（台稱：A型流感）在各地蔓延，疾管署發言人羅一鈞表示，中國大陸流行A型H1N1，和國內目前流行行別（H3N2）不同，且因為台灣沒有開放陸客，預期中國大陸疫情不會影響台灣。

本流感季自去(2022)年10月1日起截至今(2023)年3月13日流感併發重症病例累計62例(51例A型H3N2、6例A型H1N1、1例A未分型、4例B型)，年齡層以65歲以上長者為多(占39%)，92%未接種本季流感疫苗，76%具慢性病史；其中死亡11例(10例H3N2、1例B型)，均具慢病史且未接種本季流感疫苗。

疾管署籲請民眾，務必做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，並應格外留意自身及親友健康，如有流感危險徵兆應儘速就醫，配合醫師指示服藥，以降低併發重症的風險。

疾管署亦提醒醫師，如遇病人符合公費流感抗病毒藥劑用藥條件，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以掌握治療黃金時間，降低重症風險。