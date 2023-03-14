TikTok「超模臉蛋」濾鏡爆紅　英調查：近半數年輕人沒修圖不敢PO

▲英國調查研究發現將近半數年輕人自拍一定要用濾鏡。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

英國健康和健身課程公司「Origym」進行一項2000多人的網路調查，發現在16歲至25歲的Z世代年輕人中，有接近一半的人坦承自己必須使用濾鏡或事先修圖，才會將自拍照上傳網路。與此同時，TikTok上最近一款爆紅的「超模臉」濾鏡，引發專家擔憂，這將更加重青少年容貌焦慮。

根據《每日郵報》報導，Origym的調查蒐集了2130名16歲以上的社交媒體用戶意見，有四分之一的受訪者表示，在看過自己使用濾鏡的模樣後，激起了想改變外貌的念頭，也不會在沒套濾鏡或沒修圖情況下，就將自拍照PO網。而這種趨勢在16歲到25歲的年輕人之間更加明顯，用過修圖濾鏡後而想改變自己容貌的比例高達40%。

▼TikTok推出的「Bold Glamour」新款濾鏡，因修容效果強大，引發專家擔憂。

另外，在35歲以下的受訪者中有超過半數的人表示，因為經常在社交媒體上看見「完美無瑕」的照片，導致他們的心理健康受到影響。16歲到25歲的族群中則約有三分之一的人說，這讓他們覺得自己「長得很醜」，四分之一的人覺得自己身材「不標準」。當被問到這些「社群美照」給他們何種感覺時，有三分之一的人表示「會因此想要減肥」，而且感覺自己「不夠有吸引力」。

與此同時，TikTok發表的一款新濾鏡「Bold Glamour」能迅速套上精緻妝容、調整骨骼結構、膚質光滑、嘴唇豐滿、眉毛也更濃密，儼然變身「超模臉」，推出短短一個月就有超過1500萬名用戶使用。英國國會議員與專家警告，這款讓人「更有吸引力」的濾鏡可能會對身體形象產生負面影響。

Gone are the days of flower crowns & puppy dog filters. TikTok is in full-on crisis mode over this new Bold Glamour filter.



What I find most disturbing is that “bold glamour makeup tutorial” is now trending on the app bc consumers are longing to recreate this idealized look IRL. pic.twitter.com/xt589GTQp8 — Jenna Drenten, PhD (@jennadrenten) February 27, 2023

報導引述醫美醫師阿薩雷特（Dr Asalet）的說法稱，現在年輕一代還在成長，當他們認為這才是正常標準時，自然就會嘗試做更多手術或是醫美手段，就為了試圖符合這種審美標準，「不要覺得你需要使用濾鏡才能曝光在社交媒體上，這是我們需要嘗試和改變的事。」部分網友說，使用這款新濾鏡時會感到「自嘆不如」，甚至有人覺得解除濾鏡後的自己「看起來很醜」。

據法新社報導，美國中喬治亞州立大學（Middle Georgia State University）護理系副教授強森（Kim Johnson）表示，像Bold Glamour這類濾鏡產生的效果可能「導致不健康的行為，例如過度減肥節食、與他人比較，以及自卑感」。賓州歐布萊特學院（Albright College）心理學教授席德曼（Gwendolyn Seidman）則稱，那些渴望社交認可的人，比如壓力下的青少年，「不會喜歡關掉濾鏡後看見的自己，這正是問題所在」。