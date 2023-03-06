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阿里山10屁孩「徒手轉動」觀雲平台鏡頭自拍　阿管處怒了報案要找人

▲▼遊客移二延平步道觀雲平台鏡頭自拍。（圖／記者翁伊森翻攝） 

▲阿里山管理處架設即時影像分享阿里山的美景。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、鄒鎮宇／嘉義報導

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處（下稱阿里山管理處）於二延平步道的觀光即時影像6日凌晨6時被遊客惡意移動，出現延遲、當機等情況，因此將透過攝影機最後的影響進行追查，採取法律途徑究責，絕不輕易寬容。

阿里山管理處表示，有民眾6日凌晨「徒手2次轉動」阿里山隙頂二延平步道的即時影像鏡頭，就只為了可以拍下到此一遊的影像，因此阿里山管理處立刻報警，警方第一時間到現場取證即時影像鏡頭毀損狀況，目前尚未完全排除毀損可能性，俟阿里山管理處確認毀損狀況後依法提起刑事責任賠償。

▲▼遊客移二延平步道觀雲平台鏡頭自拍。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼約10名遊客徒手轉移二延平步道觀雲平台的鏡頭自拍。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼遊客移二延平步道觀雲平台鏡頭自拍。（圖／記者翁伊森翻攝）

阿里山管理處指出，若鏡頭未毀損則會依即時影像紀錄之當事人影像狀況究責，並依觀光發展條例處以行政罰鍰。

阿里山管理處處長洪維新表示，110年及111年二延平的觀光即時影像鏡頭也多次遭受破壞，對此深感痛心，阿里山管理處架設即時影像的美意是希望能即時分享阿里山的美景，對於民眾為了個人私心破壞公共財物，「希望大家能共同愛護公物，如有遊客看到不法的行為也要嚴加制止」。

▲▼遊客移二延平步道觀雲平台鏡頭自拍。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼鏡頭被遊客徒手轉動兩次，目前將通知廠商檢查是否有損壞。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼遊客移二延平步道觀雲平台鏡頭自拍。（圖／記者翁伊森翻攝）

警方表示，約10餘位遊客到嘉義縣番路鄉二延平步道觀雲平台遊玩，其中某遊客疑似擅自移動阿里山國家風景區管理處設置在觀雲平台的鏡頭與在場遊客一同自拍，將先由阿里山管理處通知廠商檢查監視器鏡頭或線路是否遭到毀損，如進一步掌握確遭毀損情事，本分局將逐一通知相關涉嫌人等到案說明。

嘉義縣警察局中埔分局表示，目前機器已委由廠商檢查是否受損，如阿管處提出告訴，該名遊客擅自移動鏡頭至損壞可能涉及「刑法」5年以下有期徒刑的毀損罪嫌，在此呼籲民眾務必要愛護公物、切勿以身試法。

▼遊客身影。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼遊客移二延平步道觀雲平台鏡頭自拍。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼遊客移二延平步道觀雲平台鏡頭自拍。（圖／記者翁伊森翻攝）

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