遊戲貨幣換女童自拍裸照！淫美髮師色喊「裙子掀高點」　下場慘



▲桃園林姓男子以送遊戲虛擬貨幣為代價，誘女童自拍裸照。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園林姓男子玩網路遊戲時，認識一名小六的女童，竟以送遊戲虛擬貨幣為獎勵，誘惑女童自拍多張裸照，還不時指導「裙子可以掀高一點、內褲露多一點」，變態行徑被女童家人發現，報警處理，一審法官依犯引誘使兒童製造猥褻行為之電子訊號罪，處林3年2月徒刑，林再上訴被駁回。

判決指出，林男使用暱稱「雷霆豬崽」，於2019年7月22日登入網路遊戲「第五人格」，認識11歲女童安安(化名)，兩人互加LINE好友後，林男表示只要安安拍私密照給他，他就送遊戲虛擬貨幣「回聲」給她，交換條件是「拍一張照片十回聲。露臉的二十回聲」、「錄影的話。比較多」，引誘安安拍給他5張僅穿半截式內衣與內褲，以及3張裸露胸部、下體的照片。而後這些照片被安安媽媽發現，報警處理。

全案審理時，林男辯稱他向安安要的是性感照，不是裸照，那些照片可能是安安拍給別人看的。

但法官查看兩人訊息，發現林男收到照片後不斷指導安安「裙子可以掀高一點、內褲露多一點」、「可以拉鍊脫掉，露出胸部」、「哥哥喜歡」等語，判定林男犯行屬實，審酌他犯後未能取得安安及其家人的原諒、從事美髮業等情，依犯引誘使兒童製造猥褻行為之電子訊號罪，處3年2月徒刑，林男再上訴被駁回，全案還可上訴。