　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

夾娃娃機「驚放10元神物」　他嫌棄傻子才夾！全場反讚：超值

▲▼夾娃娃機,零食,飲料,風潮,場主,台主,付租能力,中信房屋,信義房屋。（圖／記者陳建宇攝）

▲夾娃娃機改放食物超夯。（示意圖／記者陳建宇攝）

網搜小組／劉維榛報導

夾娃娃機台總是能跟上風潮，最近因雞蛋荒，就有台主放雞蛋，引發民眾瘋夾試手氣！最近一名網友卻好奇，機台裡放了「麥香紅茶／奶茶」，但明明一瓶價值與投幣10元一樣，讓他質疑傻子才會去夾？文章曝光後，一票網友笑回「去夾娃娃獎品是其次，重要的是夾出來的時候的成就感！」

一名男網友在Dcard表示，最近夾娃娃機台最喜歡放零食、泡麵或雞蛋，不過讓原PO感到驚訝的是，居然有台主放國民飲料「麥香紅茶／奶茶」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO困惑直呼，玩一次機台要投10元，在超商買麥香紅茶／奶茶也是10元，「會跑去玩的不就是...智能不足？」因此原PO想詢問背後有什麼套路嗎？

▲國民奶茶麥香是許多人的青春回憶。（圖／記者劉亭攝）

▲夾娃娃機改放麥香紅茶，讓原PO看傻了！（示意圖／ETtoday資料照）

文章曝光後，引發網友笑回「搞不好他放的是15元的麥香」、「就類賭博遊戲咩！跟湯姆熊一樣，一堆彩票換低成本禮物」、「體驗夾的『樂趣』，100元出59元娃娃；20元出10元麥香，麥香勝」、「你帶女朋友去夾，賺了感情又賺了美好回憶，10元超值好嗎」、「投幣金額不能訂超過商品價值，但有時候為了好玩還是會夾」、「去夾娃娃獎品是其次，重要的是夾出來的時候的成就感」。

不過也有內行回應，「通常是代夾物」、「麥香可以當成一種代幣，十瓶換藍牙耳機之類的」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
iPhone 14新色開賣就打折　直降2600元
女大生叫Uber回宿舍　慘遭載去山上性侵
BLACKPINK黃牛票炒到40萬！　消基會喊「意圖轉售營利
4縣市爆本土猴痘！　感染鏈都不同
快訊／長榮配息70元創新高　殖利率飆破40%
韓男神逛西門町！　8分鐘片「哇哇哇」狂吃多樣美食
納豆想查女友「手機搜尋」　依依突喊：需求一年沒解決

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

史奴比、哆啦A夢都變「手語臉」！菲律賓藝術家聯展來台展出

BLACKPINK黃牛票被炒到40萬！消基會籲修法「意圖轉售營利」就重罰

都是感情套路！看清海王海后「釣魚」4大特質　過來人：心痛下船

雙北、竹市、雲林爆本土猴痘　4壯年男「各自不同感染鏈」風險再提高

桃機44年首收取！3／31起轉機過境每人500元　「各國收費比較曝」

夾娃娃機「驚放10元神物」　他嫌棄傻子才夾！全場反讚：超值

搭機狂點飲料！無禮大媽搶鄰座咖啡「嫌難喝還回去」...空姐看傻

快訊／本土猴痘再增4例！分布3北1南　接觸者72人「14人中高風險」

快訊／連6天低於萬例！今本土+9860、增28死　口罩再鬆綁下月中檢討

帶全家吃壽司郎準備結帳　迴轉台「突送5甜點」！爸轉頭一看崩潰

楊紫瓊奪奧斯卡影后！　「亞裔第一人」寫歷史..喊：永不放棄

黃子佼得知Selina懷孕：快氣死了　回頭看訊息「她1端倪露餡」

關繼威爆哭奪斯卡最佳男配角　等了30年喊話84歲媽：我得獎了！

Selina宣布懷孕：我要當媽媽了！　「公開寶寶小名」感性告白男友

啦啦隊忍不住場邊偷爆哭　淚互擁...網鼻酸：太感動

甄子丹「不甩抵制聲」現身奧斯卡　范冰冰深V.蕾哈娜帶球比辣

韓國猛敲22分海放大陸　轟2滿貫砲「5局就收工」

民宿滿地菸蒂酒瓶！老闆氣炸　求償2萬2被留1星負評+恐嚇

全世界都在敬禮 張育成無緣帶風潮赴日 ｜20230313 ET午間新聞

台式應援爆紅　張育成：對手嚇死、我們愛死｜20230313 ET午間新聞

史奴比、哆啦A夢都變「手語臉」！菲律賓藝術家聯展來台展出

BLACKPINK黃牛票被炒到40萬！消基會籲修法「意圖轉售營利」就重罰

都是感情套路！看清海王海后「釣魚」4大特質　過來人：心痛下船

雙北、竹市、雲林爆本土猴痘　4壯年男「各自不同感染鏈」風險再提高

桃機44年首收取！3／31起轉機過境每人500元　「各國收費比較曝」

夾娃娃機「驚放10元神物」　他嫌棄傻子才夾！全場反讚：超值

搭機狂點飲料！無禮大媽搶鄰座咖啡「嫌難喝還回去」...空姐看傻

快訊／本土猴痘再增4例！分布3北1南　接觸者72人「14人中高風險」

快訊／連6天低於萬例！今本土+9860、增28死　口罩再鬆綁下月中檢討

帶全家吃壽司郎準備結帳　迴轉台「突送5甜點」！爸轉頭一看崩潰

矽谷銀行營業　陸企急領回「26億存款」：並未受到損失

不滿遭「雙重泊車」擋去路！按喇叭半小時不忍了　車窗貼滿紙條咒罵

台南老人又要「起叛」！　辦台灣燈會花費類台北打腫臉充胖子

蔡詩芸《大嘻哈2》遭酸民洗版　正面回擊：我相信自己的專業

陸劇《歸路》314開播！　3大看點初戀重逢又心動…新疆雪景絕美

JYJ金在中4月合約到期！爆將離開14年老東家　獨自展開活動

莫札瑞拉起司+火烤牛肉！最新「牽絲烤牛堡」開吃　還有牛雞雙拼款

開轟率多明尼加搶首勝　索托：願為國家做任何事

聽到台灣未晉級！栗山監督也遺憾：跟日本一樣愛棒球的國家

飯後刷牙做不到！吃無糖口香糖也行　醫列「3大好處」：降低蛀牙風險

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

生活熱門新聞

這縣市搶先發錢　這批人明天6000元直接入帳

這照片中「有隻蛙」！一圈驚呆：好明顯

解渴春雨要來了　連下2天最明顯時間曝

AV界震撼彈！三上悠亞正式「宣布引退」

一輩子不變心！3對星座CP「離婚率最低」

春雷要響了　「解渴鋒面」報到時間曝

機車牽上區間車？旅客通報攔查　他免補票可出站！台鐵曝真相

買餐驚見「美女廚神」炒飯　本尊曝光說話了

路上超常見！台灣男生幾乎「1髮型」關鍵曝

珍珠奶茶加什麼　台灣人會崩潰

氣溫大怒神！冷到明晨再4天回暖飆30度　南部稍解渴「下周迎春雨」

即／高雄4旅館把歌迷當盤子　賣「天價房」下場慘了

今晨10.5℃　下波變天轉雨時間曝

五十嵐來台喝「50嵐」！球場合照曝　吸台灣網友朝聖

更多熱門

相關新聞

邱國正駁「國軍沒蛋吃改喝豆漿」

邱國正駁「國軍沒蛋吃改喝豆漿」

國內蛋荒未解，有媒體報導，農委會擬提供國軍產銷履歷豆漿「取代」雞蛋。不過，國防部長邱國正14日受訪駁斥說，農委會額外給國軍216萬罐豆漿做補充，並沒有「沒有蛋了改喝豆漿」的狀況；農委會主委陳吉仲也說，每天有14萬顆以上的雞蛋供應給國軍，相關業者都有依照合約供應。

蛋商供應量不穩　大戶屋停售茶碗蒸

蛋商供應量不穩　大戶屋停售茶碗蒸

豬肉價格創新高　鍾沛君批陳吉仲的保證是「反指標」

豬肉價格創新高　鍾沛君批陳吉仲的保證是「反指標」

煮熟雞蛋放20年竟成「紅寶石」！神奇照片曝

煮熟雞蛋放20年竟成「紅寶石」！神奇照片曝

台南這家蛋商清晨7點開賣　2小時內賣光

台南這家蛋商清晨7點開賣　2小時內賣光

關鍵字：

麥香紅茶麥香奶茶夾娃娃機雞蛋價值10元成就感

讀者迴響

熱門新聞

這縣市搶先發錢　這批人明天6000元直接入帳

明仁會「170旗袍辣妹」來源混雜！　小弟看臉認出：我點過她

茄子蛋被爆解散！　「10年好交情輸在錢」單飛各自玩

這照片中「有隻蛙」！一圈驚呆：好明顯

二膽上兵回台北休假行蹤曝　失聯前2天還有做這東西

發薪日沒入帳！同事「卻沒疑問」他驚不對勁

遇龜速車超怒　近看「車尾1紙條」秒解氣

行李安檢照出胖胖生物　打開嚇壞

解渴春雨要來了　連下2天最明顯時間曝

中華隊倒數第2「只贏中國」！投球均速曝　輸斜槓捷克

「黃金左手」吳宗軒爆穩交小6歲啦啦隊正妹

AV界震撼彈！三上悠亞正式「宣布引退」

Selina懷胎12周「公開寶寶小名」！　前夫張承中說話了

台商生意失敗前妻拒接人！病重昏倒廈門火車站

茄子蛋遭爆解散　經紀公司發聲揭內幕

更多

最夯影音

更多
楊紫瓊奪奧斯卡影后！　「亞裔第一人」寫歷史..喊：永不放棄

楊紫瓊奪奧斯卡影后！　「亞裔第一人」寫歷史..喊：永不放棄
黃子佼得知Selina懷孕：快氣死了　回頭看訊息「她1端倪露餡」

黃子佼得知Selina懷孕：快氣死了　回頭看訊息「她1端倪露餡」

關繼威爆哭奪斯卡最佳男配角　等了30年喊話84歲媽：我得獎了！

關繼威爆哭奪斯卡最佳男配角　等了30年喊話84歲媽：我得獎了！

Selina宣布懷孕：我要當媽媽了！　「公開寶寶小名」感性告白男友

Selina宣布懷孕：我要當媽媽了！　「公開寶寶小名」感性告白男友

啦啦隊忍不住場邊偷爆哭　淚互擁...網鼻酸：太感動

啦啦隊忍不住場邊偷爆哭　淚互擁...網鼻酸：太感動

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面