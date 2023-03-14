夾娃娃機「驚放10元神物」　他嫌棄傻子才夾！全場反讚：超值

▲夾娃娃機改放食物超夯。（示意圖／記者陳建宇攝）



網搜小組／劉維榛報導

夾娃娃機台總是能跟上風潮，最近因雞蛋荒，就有台主放雞蛋，引發民眾瘋夾試手氣！最近一名網友卻好奇，機台裡放了「麥香紅茶／奶茶」，但明明一瓶價值與投幣10元一樣，讓他質疑傻子才會去夾？文章曝光後，一票網友笑回「去夾娃娃獎品是其次，重要的是夾出來的時候的成就感！」

一名男網友在Dcard表示，最近夾娃娃機台最喜歡放零食、泡麵或雞蛋，不過讓原PO感到驚訝的是，居然有台主放國民飲料「麥香紅茶／奶茶」。

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原PO困惑直呼，玩一次機台要投10元，在超商買麥香紅茶／奶茶也是10元，「會跑去玩的不就是...智能不足？」因此原PO想詢問背後有什麼套路嗎？

▲夾娃娃機改放麥香紅茶，讓原PO看傻了！（示意圖／ETtoday資料照）

文章曝光後，引發網友笑回「搞不好他放的是15元的麥香」、「就類賭博遊戲咩！跟湯姆熊一樣，一堆彩票換低成本禮物」、「體驗夾的『樂趣』，100元出59元娃娃；20元出10元麥香，麥香勝」、「你帶女朋友去夾，賺了感情又賺了美好回憶，10元超值好嗎」、「投幣金額不能訂超過商品價值，但有時候為了好玩還是會夾」、「去夾娃娃獎品是其次，重要的是夾出來的時候的成就感」。

不過也有內行回應，「通常是代夾物」、「麥香可以當成一種代幣，十瓶換藍牙耳機之類的」。