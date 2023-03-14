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台女徵友「不菸酒賭嫖課」好找？超多台男舉手了　下秒卻慘哭

▲▼天氣 冬天 炎熱 街頭民眾短袖裝扮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲原PO好奇，想找到草食男很難嗎？（圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台女的徵友條件又引發議論！有網友表示，看到女性朋友稱標準很低，徵友條件開出「不菸、不酒、不賭、不嫖、不課金玩遊戲」，讓他直呼「這個男人活在世界上不會很無聊嗎？」也質疑台女會愛上的男生，不一定不菸不酒不賭不嫖不課金，好奇想找到草食男是真的很難嗎？

這位網友在PTT的八卦板（Gossiping）問卦，「男人不菸、不賭、不酒、不嫖、不課有多難？」文中驚呼，「這個男人活在世界上不會很無聊嗎？他還算是個男人嗎？」也質疑「有沒有女生徵友，都徵草食男，但實際愛上的都是又菸又酒又賭又嫖的八卦？」

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貼文一出引發熱議，就有網友秒吐槽，「連課都不行，活著有什麼意義？這種應該是窮到錢只夠活著的人」、「除了嫖，我都有，太難了吧」、「不課有點難，其他我都沒有，還是單身35年QQ」、「定義清楚再來說啦！過年買刮刮樂算不算賭？滴酒不沾還是可小酌？怎樣叫不課？買遊戲算不算？」

不過，一票男網友秒舉手反駁，「不難，有很難？」「欸？我這不就來了嗎」、「我都沒有，還好吧」、「這很難嗎？世界上八成男人都這樣吧」、「男人的定義是你訂的？不要把你自己的習慣套用在別人身上」、「很多人娛樂只有看YouTube、PTT」、「我還有其他興趣啊！比如潛水、露營跟動漫。」

但很多人即使符合「5不」仍搖頭，直嘆一定還有隱藏條件，「這些條件都符合的人，個性跟長相應該很難是女生喜歡的類型」、「我啊！就可惜多了一個不帥」、「我就可以啊！看來臉跟錢是之後再來篩」、「不難，批踢踢這麼優質的地方一堆都是，但都沒女友」、「很多，只是這種男生通常女生看不上眼」、「不難，但是還是收到一堆好人卡。」

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